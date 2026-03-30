אוזניות פתוחות בסגנון עגיל נתלה. נוחות לכל היום

האוזניות הפתוחות האלו נצמדות בקלילות אך בבטחה לאוזן החיצונית, ומפרק גמיש מאפשר להתאים את האחיזה לנוחות מרבית. דרייברים מדויקים בטכנולוגיית הולכת אוויר מכוונים את הצליל ישירות לתוך תעלת האוזן מבלי לאטום אותה, כך שתוכלו לשמוע גם את מה שקורה בסביבה הקרובה שלכם.