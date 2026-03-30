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  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
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  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
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  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
  • סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.

חדש

2000 seriesאוזניות אלחוטיות לחלוטין במבנה פתוח

TAQ2000WT/00

צבע

Black
Black
White
White
סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.
תיהנו משמע נקי ומנוחות לאורך כל היום עם אוזניות פתוחות אלחוטיות לחלוטין שעונדים כמו עגיל נתלה. כל אוזנייה נצמדת בקלילות אך בבטחה, בעוד שהעיצוב הפתוח מאפשר לשמוע את העולם סביבכם במקביל למה שאתם מאזינים לו.
הצג את כל היתרונות

סגנון עגיל נתלה. התאמה במבנה פתוח.

  • אוזניות פתוחות אלחוטיות לחלוטין

  • בסגנון עגיל נתלה

  • עד 28 שעות של זמן הפעלה

  • Bluetooth רב-נקודתי

אוזניות פתוחות בסגנון עגיל נתלה. נוחות לכל היום

אוזניות פתוחות בסגנון עגיל נתלה. נוחות לכל היום

האוזניות הפתוחות האלו נצמדות בקלילות אך בבטחה לאוזן החיצונית, ומפרק גמיש מאפשר להתאים את האחיזה לנוחות מרבית. דרייברים מדויקים בטכנולוגיית הולכת אוויר מכוונים את הצליל ישירות לתוך תעלת האוזן מבלי לאטום אותה, כך שתוכלו לשמוע גם את מה שקורה בסביבה הקרובה שלכם.

זמן הפעלה של עד 28 שעות. מארז טעינה דק

זמן הפעלה של עד 28 שעות. מארז טעינה דק

טעינה מלאה מספקת זמן הפעלה של 7 שעות, ועוד 21 שעות נוספות מהמארז. אם אתם זקוקים לטעינה מהירה, הכניסו את האוזניות חזרה למארז למשך 15 דקות וקבלו שעה נוספת. טעינה מלאה של האוזניות אורכת שעתיים, ומצב מונו מאפשר להשתמש באוזנייה אחת בכל פעם, בזמן שהשנייה נטענת.

קישוריות Bluetooth רב-נקודתית יציבה

קישוריות Bluetooth רב-נקודתית יציבה

חיבור Bluetooth מתקדם מספק חיבור יציב יותר להזרמת תוכן חלקה ומאפשר להתחבר לשני מכשירי Bluetooth בו-זמנית. תיהנו מהפלייליסט או האזינו ללא הפרעה לפודקאסט האהוב עליכם, ללא ירידות מעצבנות בעוצמת הקול.

מפרט טכני

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