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אחריות לשנתיים
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חדש
TAQ2000WT/00
אוזניות פתוחות אלחוטיות לחלוטין
בסגנון עגיל נתלה
עד 28 שעות של זמן הפעלה
Bluetooth רב-נקודתי
האוזניות הפתוחות האלו נצמדות בקלילות אך בבטחה לאוזן החיצונית, ומפרק גמיש מאפשר להתאים את האחיזה לנוחות מרבית. דרייברים מדויקים בטכנולוגיית הולכת אוויר מכוונים את הצליל ישירות לתוך תעלת האוזן מבלי לאטום אותה, כך שתוכלו לשמוע גם את מה שקורה בסביבה הקרובה שלכם.
טעינה מלאה מספקת זמן הפעלה של 7 שעות, ועוד 21 שעות נוספות מהמארז. אם אתם זקוקים לטעינה מהירה, הכניסו את האוזניות חזרה למארז למשך 15 דקות וקבלו שעה נוספת. טעינה מלאה של האוזניות אורכת שעתיים, ומצב מונו מאפשר להשתמש באוזנייה אחת בכל פעם, בזמן שהשנייה נטענת.
חיבור Bluetooth מתקדם מספק חיבור יציב יותר להזרמת תוכן חלקה ומאפשר להתחבר לשני מכשירי Bluetooth בו-זמנית. תיהנו מהפלייליסט או האזינו ללא הפרעה לפודקאסט האהוב עליכם, ללא ירידות מעצבנות בעוצמת הקול.