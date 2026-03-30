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חדש
TAT1300BK/00
אוזניות קטנות. ערך מצוין
צליל טבעי. באס דינמי
מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס
מתאמי אוזניים נוחים מסוג SecureFit
מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג SecureFit מספקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר עוד יותר. תכונות כמו 'באס דינמי' יאפשרו לכם ליהנות מהעוצמה המלאה של השירים האהובים עליכם, אפילו בהאזנה בעוצמת קול נמוכה.
תאימות למכשירי Bluetooth® 6.0 החדשים ביותר מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה גם תמיכה ב-Microsoft Swift Pair.
מארז הטעינה הקטן נכנס בקלות לכיס, או שניתן לחבר רצועה לחור השרוך* ולתלות את המארז על התיק או על לולאת החגורה. מצב מונו מאפשר להשתמש באוזנייה אחת בזמן שהשנייה נטענת.
השרוך אינו כלול באריזה.