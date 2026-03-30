הרגישו את הקצב, תיהנו מההתאמה

היכנסו לקצב של המוזיקה עם אוזניות קטנות אלחוטיות לחלוטין שמרגישות קלילות יותר, מתאימות טוב יותר ונשמעות נהדר. קבלו עד 24 שעות של זמן הפעלה ומתאמי אוזניים מחוספסים ששומרים על האוזניות במקומן בנוחות אופטימלית, אפילו אם אתם מרכיבים אותן לאורך כל היום.