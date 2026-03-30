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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAT3000BK/00
אוזניות קטנות. התאמה נוחה.
ביטול רעשים אדפטיבי
טכנולוגיית 6 מיקרופונים
צליל מפורט וטבעי
מרגישים שמשהו חסר במוזיקה שלכם? האפליקציה הנלווית שלנו כוללת את EQ, אקוולייזר אינטואיטיבי המאפשר לכוונן את הצליל ולחקור הגדרות EQ שונות בלחיצת אצבע. תוכלו להשתמש באפליקציה גם כדי להפעיל את הבאס הדינמי, לנהל מכשירים מחוברים, לעדכן את הקושחה ועוד.
אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם אישור FSC, עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר.
אוזניות אלו כוללות מערך של שישה מיקרופונים, כאשר השילוב של שלושה מהם יחד עם אלגוריתם AI להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו אם אתם נמצאים בבית קפה עמוס, הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יוסח ממה שקורה סביבכם.