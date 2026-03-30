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חדש
TAT3000WT/00
אוזניות קטנות. התאמה נוחה.
ביטול רעשים אדפטיבי
טכנולוגיית 6 מיקרופונים
צליל מפורט וטבעי
מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג SecureFit מעניקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר אפילו יותר. תכונות השמע המרחבי של Philips כוללות את מצבי ‘בית קפה’ ו’טרקלין’, שגורמים למוזיקה שלכם להישמע כחלק מאווירת הרקע: פתרון נהדר לריכוז במשימה תוך כדי האזנה.
ביטול רעשים אדפטיבי מגיב במהירות לסביבתכם כדי לצמצם רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם אתם רוצים לשמוע מה קורה סביבכם, 'מצב מודעות' מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים. מצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים, ומאפשר לנהל שיחה מבלי להסיר את האוזניות.
כאשר ביטול הרעשים כבוי, תוכלו ליהנות מ-12 שעות של זמן הפעלה מטעינה מלאה ועוד 36 שעות ממארז הטעינה בגודל כיס (כאשר ביטול הרעשים מופעל, תקבלו 8 שעות ועוד 24 שעות מהמארז). לטעינה מהירה, 10 דקות יספקו שעתיים נוספות. ניתן להטעין את המארז באמצעות USB-C.