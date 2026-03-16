תמיכת פיליפס מברשת Sonicare משמיע רעש חזק.

אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.

אם המברשת משמיעה רעש, ניתן לנסות את שלבי פתרון הבעיות שלהלן.



מומלץ לבצע את השלבים לפי הסדר המופיע. בין השלבים, בדוק אם הבעיה נפתרה לפני שתעבור לשלב הבא. לחלופין, ניתן לצפות בסרטון המופיע למטה כדי לפתור את הבעיה.

1. להתרגל למברשת שיניים חשמלית. מברשות השיניים של Sonicare משתמשות בתנודות חזקות לניקוי השיניים. הצליל המופק חזק יותר מזה של מברשת שיניים ידנית. אם זו מברשת השיניים החשמלית הראשונה שלך, ייתכן שיקח לך זמן להתרגל לצחצוח חשמלי.



2. יש להניח את ראש המברשת על מברשת השיניים. אם מברשת השיניים מופעלת בלי ראש מברשת, היא עושה יותר רעש. יש לוודא תמיד שראש מברשת מחובר למברשת השיניים.



3. יש להניח את ראש המברשת כראוי. אם מברשת השיניים שלך משמיעה רעש חזק באופן חריג, ייתכן שראש מברשת משוחרר הוא הסיבה. יש לוודא שראש המברשת מונח היטב על הידית ואינו משוחרר. יישאר מרווח קטן בין הידית לראש המברשת כדי לאפשר רטט.

4. יש להחליף את ראש המברשת. זה יכול גם להעיד על כך שראש המברשת שחוק. מומלץ להחליף את ראש המברשת כל שלושה חודשים. ניתן לרכוש ראש מברשת חדש בחנות המקוונת שלנו. 5. יש לזהות את מקור הרעש. יש לנסות את השלבים הבאים:

שלב 1: יש להסיר את ראש המברשת מהידית.

שלב 2: יש להפעיל את מברשת השיניים.



האם מברשת השיניים שלך עושה רעש חזק או חריג? כן: מברשת השיניים שלך שבורה. מומלץ לבקש תיקון או החלפה באופן מקוון.

לא: אם הרעש נפסק, ראש המברשת פגום או שחוק. יש להחליף את ראש המברשת בראש חדש. עדיין יש בעיות במברשת השיניים? אם אף אחד מהטיפים הללו לא מסייעים, יכול להיגרם נזק פנימי למברשת השיניים. מומלץ לבקש תיקון או החלפה למברשת השיניים.