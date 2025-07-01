תמיכת פיליפס מברשת השיניים Sonicare רוטטת חזק מדי

אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.



מברשות השיניים של Sonicare משתמשות בתנודות חזקות לניקוי השיניים. אם זו מברשת השיניים החשמלית הראשונה שלך, ייתכן שייקח מעט זמן להתרגל לרטט. כדאי לנסות את הטיפים הבאים!

1. יש להפחית את עוצמת הרטט סדרה 3000 - 4000, ‏ProtectiveClean 4100 - 4300, סדרה 5500: ניתן לבחור בין עוצמה נמוכה לגבוהה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה פעם אחת כדי להפעיל את מברשת השיניים וללחוץ לחיצה שנייה תוך 2 שניות כדי לשנות את העוצמה. יש לשים לב לבשימוש הראשוני במברשת השיניים, עוצמת ברירת המחדל מוגדרת לנמוכה. ProtectiveClean 6100,‏ ExpertClean 7300 - 7500,‏ סדרה 6100 - 6700: כשהוא מחובר לידית, ראש המברשת החכם יבחר אוטומטית את העוצמה המומלצת. אם ברצונך לשנות לעוצמה אחרת, ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על כפתור מצב/עוצמה בזמן הצחצוח. לא ניתן לשנות את העוצמה אם הידית כבויה או מושהית. בהתאם לדגם מברשת השיניים שברשותך, ניתן להתאים את רמת העוצמה. יש לבדוק אם תכונת EasyStart מופעלת אם מברשת השיניים שלך מגיעה עם תכונת EasyStart, יש לשים לב לכך ש-EasyStart פועל כברירת מחדל. EasyStart מגביר באיטיות את רמת הרטט במהלך 14 הצחצוחים הראשונים. תיתכן תחושה של רטט נמוך יותר בתחילת מחזור הצחצוח וחזק יותר בסופו.

ניתן לכבות את תכונת EasyStart על ידי: יש להניח את מברשת השיניים על המטען. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה/כיבוי בזמן שמברשת השיניים נשארת על המטען עד שיושמע צפצוף בודד לאחר 3 שניות. יש לשחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי. עדיין יש בעיות במברשת השיניים?

אם אף אחד מהטיפים הללו לא מסייעים, יכול להיגרם נזק פנימי למברשת השיניים. מומלץ לבקש תיקון או החלפה עבור מברשת השיניים שלך בלחיצה .



עדיין יש בעיות במברשת השיניים?אם אף אחד מהטיפים הללו לא מסייעים, יכול להיגרם נזק פנימי למברשת השיניים. מומלץ לבקש תיקון או החלפה עבור מברשת השיניים שלך בלחיצה כאן