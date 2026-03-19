האם ניתן להחליף את הסוללה במברשת השיניים Sonicare?

אם מברשת השיניים Sonicare שלך אינה נדלקת, החלפת הסוללה בלבד כנראה לא תפתור את הבעיה. ניתן להגיש בקשה להחלפת מכשיר באופן מקוון כאן או ליצור קשר כאן..  כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.

ניתן להסיר את הסוללה נטענת המובנית כדי להיפטר ממנה, והוראות להסרת הסוללה זמינות תחת מדריכים ומסמכים עבור המוצר שלך, כאן. אם אין ברצונך לפרק אלקטרוניקה, מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בחנות המיחזור או התיקון המקומית שלך.

מומלץ לא להחליף את הסוללה בעצמך, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון לשריפה או לסכנות בטיחות פוטנציאליות אחרות.

שים לב: פתיחת מברשת השיניים תבטל את האחריות של המוצר.

המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים  ›

