תמיכת פיליפס
איזה ראש מברשת מתאים למברשת שלי מדגם Sonicare?
ישנם שלושה סוגים שונים של ראשי מברשת Sonicare. ראש המברשת המתאים למברשת השיניים שלך משתנה בהתאם לדגם.
- ראש המברשת שנלחץ עליו הוא ראש המברשת הסטנדרטי ומתאים לרוב מברשות השיניים הנטענות של Sonicare.
- לדגמי Essence הישנים יותר שלנו יש ראש מברשת גדול יותר ומתברג.
- ראשי המברשת Philips One ו-Philips One for Kids תואמות רק למברשות Philips One ו-Philips One for Kids.
המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 .