תמיכת פיליפס
איך להפעיל או להשבית את חיישן הלחץ במברשת Sonicare שלי?
אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.
מברשת השיניים Sonicare מודדת את הלחץ שמופעל בעת הצחצוח כדי להגן על החניכיים והשיניים. אם מופעל לחץ חזק מדי, ידית המברשת תשנה את הרטט שלה. ניתן להפעיל או להשבית תכונה זו באמצעות ההנחיות שמופיעות בהמשך.
- יש להניח את מברשת השיניים על המטען.
- יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור מצב/עוצמה וללחוץ על כפתור ההפעלה פעמיים בזמן שהמברשת נמצאת על המטען. הידית תשמיע שני צפצופים כדי לאשר שהתכונה הופעלה.
- כדי להשבית את חיישן הלחץ, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור מצב/עוצמה וללחוץ על כפתור ההפעלה פעמיים בזמן שהמברשת נמצאת על המטען. הידית תשמיע צפצוף אחד כדי לאשר שהתכונה הושבתה.
המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים ›