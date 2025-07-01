תמיכת פיליפס איך להפעיל או להשבית את חיישן הלחץ במברשת Sonicare שלי?



אם ההוראות שלהלן לא עוזרות, ניתן ליצור קשר או ללחוץ כאן כדי לשלוח בקשת אחריות מקוונת, כדי שנוכל לתמוך בקבלת מכשיר חלופי. כל מברשות השיניים והמכשירים הדנטליים של Sonicare מגיעים עם אחריות של שנתיים.



מברשת השיניים Sonicare מודדת את הלחץ שמופעל בעת הצחצוח כדי להגן על החניכיים והשיניים. אם מופעל לחץ חזק מדי, ידית המברשת תשנה את הרטט שלה. ניתן להפעיל או להשבית תכונה זו באמצעות ההנחיות שמופיעות בהמשך.

יש להניח את מברשת השיניים על המטען. יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור מצב/עוצמה וללחוץ על כפתור ההפעלה פעמיים בזמן שהמברשת נמצאת על המטען. הידית תשמיע שני צפצופים כדי לאשר שהתכונה הופעלה. כדי להשבית את חיישן הלחץ, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור מצב/עוצמה וללחוץ על כפתור ההפעלה פעמיים בזמן שהמברשת נמצאת על המטען. הידית תשמיע צפצוף אחד כדי לאשר שהתכונה הושבתה.

מברשות שיניים DiamondClean ראשי מברשת DiamondClean Smart שונים במקצת מהמתואר למעלה. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן מצב/עוצמה (הלחצן התחתון). תוך כדי לחיצה על לחצן מצב/עוצמה, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (הכפתור העליון) פעמיים. יש לשחרר את לחצן מצב/עוצמה. אם נורית חיווי הסוללה שבבסיס המברשת מהבהבת פעמיים ונשמעים שני צפצופים, המשמעות היא שהתכונה הופעלה. אם חוזרים על התהליך כדי לכבות את התכונה, נורית הסוללה תהבהב פעם אחת וישמע צפצוף אחד.