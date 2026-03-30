עד 5000 כוסות** קפה ללא צורך בהסרת אבנית' הודות ל-AquaClean

יש להקפיד להחליף את המסנן כאשר המכונה תודיע שהגיע הזמן, על מנת ליהנות ממים צלולים ומטוהרים, בלי צורך בהסרת אבנית עד 5000 כוסות**.