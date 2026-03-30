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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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EP3347/90
6 סוגי קפה
LatteGo
כרום שחור
יש להקפיד להחליף את המסנן כאשר המכונה תודיע שהגיע הזמן, על מנת ליהנות ממים צלולים ומטוהרים, בלי צורך בהסרת אבנית עד 5000 כוסות**.
טכנולוגיית SilentBrew המוגנת בפטנט מפחיתה את רעשי מכונת הקפה ומציגה חווית קפה ארומטית ומהנה יותר. בעזרת חסימת צליל וטחינה שקטה, המכונות שלנו שקטות יותר ב-40% מהדגמים המוקדמים יותר, ומאושרות בתקן Quiet Mark (סימון שקט).
בלחיצת כפתור, LatteGo מכינה באופן אוטומטי קצף חלב חלק כמשי לקפה החלבי שלך, בעזרת טכנולוגיית ההקצפה הציקלונית החזקה שלה, גם עם תחליפי החלב שלך ממקורות צמחיים.
מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות בכל העולם עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2023).
מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.