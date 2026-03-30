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  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
  • הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים

סדרה 3300מכונת קפה אוטומטיות

EP3347/90

הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים
ליהנות מ-6 סוגי משקאות חמים ומרעננים בלחיצה אחת, עם קצף, ארומה וטמפרטורה מושלמים. LatteGo מכין חלב מוקצף עדין באופן אוטומטי עבור הקפה שלך, קל להגדיר אותו, והוא ניתן לניקוי תוך 10 שניות בלבד*.
הצג את כל היתרונות

LatteGo, המהיר ביותר בעולם לניקוי מערכת החלב*

הדרך הקלה ביותר ליהנות מפולי קפה טריים

  • 6 סוגי קפה

  • LatteGo

  • כרום שחור

עד 5000 כוסות** קפה ללא צורך בהסרת אבנית' הודות ל-AquaClean

עד 5000 כוסות** קפה ללא צורך בהסרת אבנית' הודות ל-AquaClean

יש להקפיד להחליף את המסנן כאשר המכונה תודיע שהגיע הזמן, על מנת ליהנות ממים צלולים ומטוהרים, בלי צורך בהסרת אבנית עד 5000 כוסות**.

קפה טעים כמו תמיד, שקט יותר ב-40% עם SilentBrew

קפה טעים כמו תמיד, שקט יותר ב-40% עם SilentBrew

טכנולוגיית SilentBrew המוגנת בפטנט מפחיתה את רעשי מכונת הקפה ומציגה חווית קפה ארומטית ומהנה יותר. בעזרת חסימת צליל וטחינה שקטה, המכונות שלנו שקטות יותר ב-40% מהדגמים המוקדמים יותר, ומאושרות בתקן Quiet Mark (סימון שקט). 

קצף חלק כמו משי עם LatteGo לסוגי קפה שונים

קצף חלק כמו משי עם LatteGo לסוגי קפה שונים

בלחיצת כפתור, LatteGo מכינה באופן אוטומטי קצף חלב חלק כמשי לקפה החלבי שלך, בעזרת טכנולוגיית ההקצפה הציקלונית החזקה שלה, גם עם תחליפי החלב שלך ממקורות צמחיים.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות בכל העולם עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2023).

  2. מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.