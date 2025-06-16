־Philips Monitors אנו מבינים את הצרכים הייחודיים של עסקים קטנים ובינוניים.
פתרונות התצוגה המתקדמים שלנו נועדו לשפר את הפרודוקטיביות, לייעל את תהליכי העבודה ולתמוך בצמיחת העסק שלכם.
בין אם אתם עובדים עם יישומים עתירי נתונים, מנהלים מספר משימות במקביל או מעצבים סביבת עבודה חכמה – הצגים שלנו מציעים את השילוב המושלם של ביצועים, חדשנות ונוחות.
טכנולוגיית IPS
טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
תצוגת Full HD 16:9
תצוגת Full HD 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
רענון מהיר בקצב של 120 הרץ
קצב רענון של 120 הרץ לקבלת תמונות חלקות במיוחד
עבור משחקים וביצועי וידאו נדרשת לכם תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 120 פעמים בשנייה, מהירות הרבה יותר גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 120Hz, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות.
הצג הופך את חוויית הצפייה שלך לחלקה ושלמה, עם מסגרת צרה יותר מסביב למסך. תכונת המסגרת הדקה-במיוחד יוצרת מעבר אלגנטי מהמסך למסגרת הדקה, שמשלב יופי עם פונקציונליות גבוהה.
טכנולוגיית SoftBlue: לצפייה נוחה
טכנולוגיית SoftBlue מציעה נוחות ויזואליות מוגברת והגנה מפני השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות על-ידי חשיפה ממושכת לאור כחול חלש. עם לוח האור הכחול החלש, שיעור האור הנפלט מהצג בטווח של 415-455nm עד 400-500nm מופחת לפחות מ-50%. כתוצאה מכך, טכנולוגיית SoftBlue מספקת נוחות ויזואלית מיטבית, מצמצמת את המאמץ של העיניים ותומכת במיקוד ממושך. כמו כן, טכנולוגיית SoftBlue LED נבדקה וקיבלה אישור אור כחול חלש (פתרון תוכנה) של TÜV Rheinland על יעילותה בהפחתת פליטות אור כחול.
פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
סינכרון קישור חכם: מתאים לצג הראשי במסך השני
כאשר הצג מחובר כצג משני במערך daisy-chain עם צג ראשי שמופעל בו סינכרון קישור חכם, הגדרות הבהירות והצבע מסונכרנות באופן אוטומטי. לא נדרשות התאמות ידניות. בואו ליהנות מעקביות ויזואלית ללא רבב בין המסכים כאשר אתם מעצבים, מציגים או מבצעים מספר משימות במקביל. בחרו ממצבי 'סינכרון OSD' או 'סינכרון קל' (נמוך, בינוני או גבוה) בצג הראשי כדי להתאים לסביבתכם.
הגנה מפני אור כחול ודיוק בהצגת הצבעים טובה באישור Eyesafe
צג פיליפס עומד בתקן של ®TUV Rheinland Eyesafe כדי להגן עליך באמת מפני חשיפה ארוכה לאור כחול. מסנן האור הכחול שתמיד פועל לא רק עוזר להפחית את מאמץ העיניים הנגרם מדיגיטליות, אלא גם מבטיח שלמות צבעים.
למה לבחור בצגי פיליפס לעסקים קטנים ובינוניים?
התחברו בקלות עם עגינת USB-C, מצלמות קופצות מובנות להתחברות מאובטחת, עיצוב ארגונומי השומר על העיניים, וצגים רחבים במיוחד או קעורים לעבודה מרובת משימות. בנוסף, נהנו מייעוץ טרום-רכישה, תמחור מיוחד לעסקים קטנים ובינוניים, גישה לפורטל שותפים, רישום פרויקטים, אירועים ויחידות הדגמה.
ביצועים לעסקים בצמיחה
צגי Philips קעורים ורחבים במיוחד (UltraWide) משפרים את הפרודוקטיביות ומעניקים נוחות מרבית בעבודה מרובת משימות, בעוד עגינת USB-C מפשטת את סביבת העבודה עם כבל אחד להעברת חשמל, נתונים ותמונה. מצלמות מובנות מאפשרות שיתוף פעולה מאובטח, וכל דגם מספק ביצועים מותאמים לעסקים קטנים ובינוניים עם תכונות חדשניות.
תכונות נוספות. עסקים חזקים יותר.
Philips Smart Management מאפשר ניהול ובקרה מרחוק של מספר צגים במקביל לשיפור תהליכי העבודה, בעוד תכונות חסכוניות באנרגיה כמו PowerSensor מפחיתות עלויות ותומכות בקיימות. חיבור Daisy-Chaining פשוט מאפשר להרחיב את עמדת העבודה באמצעות חיבור יחיד ליעילות מרבית.
*שטח sRGB על בסיס CIE 1931, שטח NTSC על בסיס CIE 1976.
*דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
*האחריות ל-5 שנים היא אחריות מוגבלת מזיומתו של היצרן. היא תקפה רק במדינות המפורטות בעמוד זה https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. עבור צרכנים, היא מסופקת בנוסף לזכויותיהם החוקיות על פי החוקים הלאומיים החלים ומבלי לפגוע בהן. עבור משתמשי קצה שאינם צרכנים (עסקיים/מקצועיים), חלים רק תנאי האחריות המוגבלת של היצרן.
*צג זה תומך בסינכרון קישור חכם רק כאשר הוא משמש כצג משני בתצורת daisy-chain והינו מחובר לצג ראשי שגם תומך בסינכרון קישור חכם.
*המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.