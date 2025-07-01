אילו מכשירים תואמים לאפליקציית Sonicare / Sonicare for Kids?

אפליקציית Philips Sonicare זמינה ברוב הטלפונים החכמים כל עוד מערכת ההפעלה (OS) עומדת בדרישת המינימום שלהלן.

Android: Android 12 ומעלה
Apple:‏ iOS 17 ומעלה

אפליקציית Philips Sonicare for Kids זמינה ברוב הטלפונים והטאבלטים, כל עוד מערכת ההפעלה (OS) עומדת בדרישת המינימום שלהלן. 

Android: Android 8 ומעלה
Apple:‏ iOS 12 ומעלה 

מכשירים שנפרצו אינם נתמכים בשתי האפליקציות. גם מכשירי Huawei אינם נתמכים, ללא קשר למערכת ההפעלה שלהם.

ניתן להוריד את האפליקציות מתוךGoogle Play Store או Apple iOS Store. 

 

 

 

 

המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים  ›

