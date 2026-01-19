תמיכת פיליפס קראתי חדשות לגבי מוצצים ו-BPA – כיצד אתם מאמתים כי מוצצי Philips Avent הינם נטולי BPA?

כל היצע מוצצי Philips Avent הינם נטולי BPA. כמותג מוביל בתחום ההורות וגידול הילדים, בטיחות מוצרי Philips Avent הינה בעלת חשיבות עליונה לחבה. אנו מבטיחים זאת על-ידי עמידה מלאה בכל דרישות הבטיחות הרלוונטיות שנקבעו על-ידי המחוקקים ברחבי העולם ועל-ידי פעולה בהתאם לתקנים המחמירים ביותר.

בעקבות החדשות לגבי מוצץ Philips Avent מדגם SCF085/60, בדקנו את התוצאות שלנו וערכנו בדיקות נוספות עם DEKRA, ארגון המומחים העצמאי הגדול ביותר בעולם לבדיקה, פיקוח והסמכה. בנוסף לכך, בדיקות אלו מאשרות שלא נמצא BPA ניתן לזיהוי בהיצע מוצרי המוצצים שלנו, כולל הדוגמה שנבדקה, ומאמתות שהמוצרים הינם נטולי BPA.