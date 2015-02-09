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הופסק
200V4QSBR/01
קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.
תמונות MVA LED מלאות חיים מחכות לך בצג בעל עיצוב מושך וחלק. הוא מצויד ב-SmartControl lite, וזו בחירה מעולה!
סדרה V
20 (19.53 אינץ' / 49.6 ס"מ אלכסון)
המסך Full HD כולל רזולוציה של 1,920 x 1,080p לכל רוחב המסך. זו הרזולוציה הגבוהה ביותר של משאבי HD, והיא מעניקה את איכות התמונה הטובה ביותר האפשרית. טכנולוגיה זו עמידה לחלוטין בפני שינויים עתידיים, מכיוון שהיא תומכת באותות 1080p מכל המשאבים, לרבות החדישים ביותר, כגון Blu-ray וקונסולות משחקים HD מתקדמות. עיבוד האותות משודרג במידה עצומה, כדי לתמוך באיכות האות וברזולוציה שהן כל כך גבוהות יותר. הוא יוצר תמונות מצוינות, ללא הבהוב, בסריקה מתקדמת, עם בהירות נפלאה ועם צבאים נהדרים.
תצוגת ה-MVA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.
זמן תגובה חכם הוא הערך האופטימלי מבדיקות GtG או מבדיקות GtG (BW).