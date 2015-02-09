צג Full HD 16:9 לחוויית צפייה מיטבית

המסך Full HD כולל רזולוציה של 1,920 x 1,080p לכל רוחב המסך. זו הרזולוציה הגבוהה ביותר של משאבי HD, והיא מעניקה את איכות התמונה הטובה ביותר האפשרית. טכנולוגיה זו עמידה לחלוטין בפני שינויים עתידיים, מכיוון שהיא תומכת באותות 1080p מכל המשאבים, לרבות החדישים ביותר, כגון Blu-ray וקונסולות משחקים HD מתקדמות. עיבוד האותות משודרג במידה עצומה, כדי לתמוך באיכות האות וברזולוציה שהן כל כך גבוהות יותר. הוא יוצר תמונות מצוינות, ללא הבהוב, בסריקה מתקדמת, עם בהירות נפלאה ועם צבאים נהדרים.