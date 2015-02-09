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צג LCD, תאורת LED אחורית

200V4QSBR/01

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

תמונות MVA LED מלאות חיים מחכות לך בצג בעל עיצוב מושך וחלק. הוא מצויד ב-SmartControl lite, וזו בחירה מעולה!

הצג את כל היתרונות

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

  • סדרה V

  • 20 (19.53 אינץ' / 49.6 ס"מ אלכסון)

צג Full HD 16:9 לחוויית צפייה מיטבית

המסך Full HD כולל רזולוציה של 1,920 x 1,080p לכל רוחב המסך. זו הרזולוציה הגבוהה ביותר של משאבי HD, והיא מעניקה את איכות התמונה הטובה ביותר האפשרית. טכנולוגיה זו עמידה לחלוטין בפני שינויים עתידיים, מכיוון שהיא תומכת באותות 1080p מכל המשאבים, לרבות החדישים ביותר, כגון Blu-ray וקונסולות משחקים HD מתקדמות. עיבוד האותות משודרג במידה עצומה, כדי לתמוך באיכות האות וברזולוציה שהן כל כך גבוהות יותר. הוא יוצר תמונות מצוינות, ללא הבהוב, בסריקה מתקדמת, עם בהירות נפלאה ועם צבאים נהדרים.

צריכת חשמל נמוכה מקטינה את חשבונות החשמל

תצוגת MVA לזוויות צפייה רחבות ולרמות ניגודיות גבוהות

תצוגת MVA לזוויות צפייה רחבות ולרמות ניגודיות גבוהות

תצוגת ה-MVA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. זמן תגובה חכם הוא הערך האופטימלי מבדיקות GtG או מבדיקות GtG (BW).