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הופסק

LCD monitor with Ultra Wide-Color

276E9QJAB/01

Stunning color, stylish design

The Philips E line monitor features stylish design with extraordinary picture performance. A narrow border Full HD display with Ultra Wide-Color brings you to real true-to-life visuals. Enjoy superior viewing in a stylish design.

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Stunning color, stylish design

  • E Line

  • 27" (68.6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.

  3. Response time value equal to SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

  5. NTSC Area based on CIE1976

  6. sRGB Area based on CIE 1931

  7. The monitor may look different from feature images.