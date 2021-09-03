ADD4901BK/10
תיהנו מחיים תוססים!
התפנקו עם מים מוגזים מרעננים בכל עת עם מכונת הסודה GoZero של Philips. נדרשים רק 3 צעדים פשוטים - ממלאים, מסובבים ולוחצים! עיצוב אופנתי עם צבעים טרנדיים שישרו עליכם אווירה טובה.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
התאימו אישית את רמות ההגזה על סמך ההעדפות האישיות שלכם. פשוט חזרו על תהליך ההגזה כדי לקבל עוד בועות תוססות!
אפשרות בריאה וטרייה יותר להחלפת משקאות מוגזים ממותקים בפחיות עם מים מוגזים תוצרת בית.
3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית: ממלאים, מסובבים ולוחצים!
מכונת הסודה לא דורשת חשמל כדי לפעול, כך שתוכלו לקבל מים מוגזים טריים בכל זמן ובכל מקום. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הכפתור וליהנות.
בזמן שהמכונה פועלת, שסתום שחרור הבטיחות משחרר את הלחץ בתוך הבקבוק באופן אוטומטי. צליל הזמזום גם מציין שהמים המוגזים מוכנים לשתייה.
חומר נטול BPA.
קומפקטית מספיק כדי שתוכלו להניח אותה בכל מקום לפי הצורך. ניתנת להתקנה בקלות, לא משנה איפה אתם נמצאים.
בלון פחמן דו-חמצני אחד מספיק לעד 60 ליטר של מים מוגזים טעימים, ומחליף 120 בקבוקי פלסטיק לשימוש חד-פעמי.*
עיצוב אופנתי עם צבעים טרנדיים שיוצרים אווירה טובה בחיים שלכם.
מפרט כללי
מפרטי בקבוק
מפרטי בלונים
פריטים כלולים
