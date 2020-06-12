תנאי חיפוש

    תיהנו מחיים תוססים!

    התפנקו עם מים מוגזים מרעננים בכל עת עם מכונת הסודה GoZero של Philips. נדרשים רק 3 צעדים פשוטים - ממלאים, מסובבים ולוחצים! עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת מתאים בקלות לסגנון המטבח או הבית שלכם.

    תיהנו מחיים תוססים!

    • רמת הגזה ניתנת להתאמה
    • 3 שלבים להגזה
    • בקבוק PET נטול BPA
    • אין צורך בחשמל

    התאימו אישית את המשקאות שלכם על-ידי שליטה ברמת ההגזה

    התאימו אישית את רמות ההגזה על סמך ההעדפות האישיות שלכם. פשוט חזרו על תהליך ההגזה כדי לקבל עוד בועות תוססות!

    הכינו משקאות מוגזים בריאים יותר בבית

    אפשרות בריאה וטרייה יותר להחלפת משקאות מוגזים ממותקים בפחיות עם מים מוגזים תוצרת בית.

    3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית

    3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית: ממלאים, מסובבים ולוחצים!

    הכינו מים מוגזים בכל זמן ובכל מקום

    מכונת הסודה לא דורשת חשמל כדי לפעול, כך שתוכלו לקבל מים מוגזים טריים בכל זמן ובכל מקום. כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הכפתור וליהנות.

    הבטחת בטיחות עם שסתום שחרור הבטיחות המובנה

    בזמן שהמכונה פועלת, שסתום שחרור הבטיחות משחרר את הלחץ בתוך הבקבוק באופן אוטומטי. צליל הזמזום גם מציין שהמים המוגזים מוכנים לשתייה.

    חומר נטול BPA

    חומר נטול BPA.

    ניתנת להתקנה בכל מקום

    קומפקטית מספיק כדי שתוכלו להניח אותה בכל מקום לפי הצורך. ניתנת להתקנה בקלות, לא משנה איפה אתם נמצאים.

    עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת

    עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת מתאים בקלות לסגנון המטבח או הבית שלכם.

    מפחית פסולת פלסטיק לשימוש חד-פעמי

    בלון פחמן דו-חמצני אחד מספיק לעד 60 ליטר של מים מוגזים טעימים, ומחליף 120 בקבוקי פלסטיק לשימוש חד-פעמי.*

    מפרט טכני

    • מפרט כללי

      מידות המוצר (אורך x רוחב x גובה)
      239.5*124.5*423.5  מ"מ
      בקרה
      כפתור מכאני
      חשמל
      אין צורך בחשמל
      חומרי מארז
      • עטיפה מנירוסטה
      • פלסטיק

    • מפרטי בקבוק

      חיבור בקבוק
      סיבוב
      חומר הבקבוק
      • פלסטיק
      • נירוסטה
      נפח הבקבוק
      1L

    • מפרטי בלונים

      תוכן
      פחמן ד-חמצני ברמת מזון

    • פריטים כלולים

      בקבוק/י הגזה
      1
      מכונת סודה
      1
      בלון פחמן דו-חמצני
      1

    • בהשוואה לבקבוקי משקאות מוגזים של 500 מ"ל.
