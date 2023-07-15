ADD5906S/10
מים בטעם טהור
ביצועים מעולים פוגשים נוחות גבוהה. הגנה טובה יותר מפני היווצרות אבנית. מעכשיו אפשר ליהנות ממים בטעם טהור, שעוברים מפושרים לרותחים בתוך שניות. הגדרות רבות של טפמרטורה ועוצמה בלחיצת כפתור.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
ליהנות ממים צלולים ונקיים, וממשקאות קרים וחמים מלאי טעם. מסנן Philips Micro X-Clean Softening+ מפחית כלור, מתכות כבדות וחומרים מזהמים צפים כגון מיקרופלסטיק ו-PFOA*. הוא גם מספק 50% יותר הגנה מפני היווצרות אבנית.
המים החמים יוצאים בתוך שניות, בדיוק בטמפרטורה הרצויה, והופכים כל משקה לארומטי במיוחד.
אנחנו מספקים מים בטעם טהור, מפושרים לרותחים. תה, קפה, פורמולה לתינוק. יש להם מיליון שימושים.
תמיד אפשר למצוא טמפרטורה מתאימה למלא כוסות, ספלים, בקבוקים ואפילו קנקנים.
מחוון חיי המסנן מזכיר לך להחליף את המסנן בזמן, כדי להבטיח את ביצועי הסינון הטובים ביותר.
מתקן המים יתחיל לעבוד מיד כשתחברו אותו לחשמל ותפעילו אותו. אין צורך בחיבור לאספקת המים.
בזמן הוצאת מים חמים, מנעול הבטיחות יופעל באופן אוטומטי כדי לשמור על בטיחותך.
כל החלקים שבאים במגע ישיר עם מים עשויים מחומרים נטולי BPA.
ביצועי סינון
מפרט כללי
