    תחנת מים

    ADD5906S/10

    מים בטעם טהור

    ביצועים מעולים פוגשים נוחות גבוהה. הגנה טובה יותר מפני היווצרות אבנית. מעכשיו אפשר ליהנות ממים בטעם טהור, שעוברים מפושרים לרותחים בתוך שניות. הגדרות רבות של טפמרטורה ועוצמה בלחיצת כפתור.

    תחנת מים

    מים בטעם טהור

    מפושרים לרותחים

    • על משטח עבודה
    • מסנן Micro X-Clean Softening+‎
    • פושרים וחמים

    להוציא את המיטב מהמים שלך

    ליהנות ממים צלולים ונקיים, וממשקאות קרים וחמים מלאי טעם. מסנן Philips Micro X-Clean Softening+‎ מפחית כלור, מתכות כבדות וחומרים מזהמים צפים כגון מיקרופלסטיק ו-PFOA*. הוא גם מספק 50% יותר הגנה מפני היווצרות אבנית.

    מים נקיים בתוך שניות לפי דרישה

    המים החמים יוצאים בתוך שניות, בדיוק בטמפרטורה הרצויה, והופכים כל משקה לארומטי במיוחד.

    3 הגדרות טמפרטורה לצרכים שונים

    אנחנו מספקים מים בטעם טהור, מפושרים לרותחים. תה, קפה, פורמולה לתינוק. יש להם מיליון שימושים.

    הגדרות עוצמה נפוצות בלחיצות כפתור

    תמיד אפשר למצוא טמפרטורה מתאימה למלא כוסות, ספלים, בקבוקים ואפילו קנקנים.

    מחוון חיי מסנן מזכיר מועד החלפת מסנן

    מחוון חיי המסנן מזכיר לך להחליף את המסנן בזמן, כדי להבטיח את ביצועי הסינון הטובים ביותר.

    לחבר ולהשתמש; לא נדרשת התקנה

    מתקן המים יתחיל לעבוד מיד כשתחברו אותו לחשמל ותפעילו אותו. אין צורך בחיבור לאספקת המים.

    מנעול בטיחות למניעת אבנית

    בזמן הוצאת מים חמים, מנעול הבטיחות יופעל באופן אוטומטי כדי לשמור על בטיחותך.

    נטול ביספנול A

    כל החלקים שבאים במגע ישיר עם מים עשויים מחומרים נטולי BPA.

    מפרט טכני

    • ביצועי סינון

      הפחתת כלור
      כן
      הסרת מזיקים
      כן
      הפחתת קשיות המים
      כן
      הפחתת PFOA
      כן
      הפחתת מתכות כבדות
      כן
      סינון מיקרופלסטיק
      כן
      מסנן Micro X-Clean Softening+‎
      100 ליטר לחודש

    • מפרט כללי

      יניקת מים תקפה
      מי ברז עירוניים
      מידות המוצר (אורך x רוחב x גובה)
      294*150*295  מ"מ
      טמפרטורת יניקת מים
      5-38  °C
      סטריליזציית UV
      לא
      תצוגה
      LED
      מערכת חימום
      חימום מיידי
    • * נבחן על ידי סוכנות צד שלישי בתנאי מעבדה. החומרים המזהמים או החומרים האחרים שהופחתו על ידי מסנן המים אינם נמצאים בהכרח במים של כל המשתמשים.
