    Water station תחנת מים

    ADD5962BK/10

    חמים, קרים, מוגזים, לא-מוגזים

    כל תכונות המים הנוחות זמינות כעת ממשטח העבודה. אין צורך באינסטלציה!

    Water station תחנת מים

    חמים, קרים, מוגזים, לא-מוגזים

    עם מסנן Micro X-Clean Softening+‎

    • על משטח עבודה
    • בטמפרטורת החדר/חמים/מקוררים/מוגזים
    קבלו מים מוגזים מתי שתרצו

    תהיו תוססים! תיהנו ממים מוגזים, מסוננים, קרים ותוססים! ידית ההגזה החדשנית מעניקה לכם שליטה בעת הגזת מי ברז טריים. תואם לרוב בלוני הפחמן הדו-חמצני האוסטרליים הנפוצים (עם הברגה) בנפח 60 ליטר.

    מים מקוררים (6°C) לפי דרישה

    מנועי הקירור הכפולים השקטים במיוחד מקררים מעל ליטר מים בטמפרטורת החדר (25°C) עד 6°C בפחות משעה.

    מים חמים בתוך שניות

    Fאספקת מים חמים מסוננים בתוך שניות. מספר טמפרטורות זמינות: טמפרטורת חדר, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°c.

    מים רכים יותר וטעימים יותר

    מסנני Micro X-Clean Softening+‎ של Philips משפרים את הטעם והאיכות של המים באמצעות הפחתת כלור, מתכות כבדות ומזהמים צפים כגון מיקרו-פלסטיק ו-PFOA*. מסנן Softening+ מציע גם 50% יותר הגנה מפני הצטברות אבנית. תיהנו ממים קרירים בטעם טהור!

    נורית UV-C LED שומרת על טריות המים הקרים

    טכנולוגיית UV-C LED מופעלת כל שעה במכל המים הקרים, ומונעת גדילת חיידקים במים המסוננים הטריים בשיעור של עד 99.9%**.

    7 הגדרות טמפרטורה לצרכים שונים

    אנו מספקים מים בטעם טהור, בכל הטמפרטורות מקרירים ועד רותחים. חליטה, הרתחה, חיטוי, בישול. תה, קפה, ספגטי, בקבוק לתינוק, משקאות קרים. אפשר לעשות כל כך הרבה דברים.

    הגדרות עוצמה נפוצות בלחיצות כפתור

    תמיד אפשר למצוא טמפרטורה מתאימה למלא כוסות, ספלים, בקבוקים ואפילו קנקנים.

    גישה קלה למים שלכם בכמה נגיעות פשוטות

    גישה קלה למים שלכם בכמה נגיעות פשוטות.

    עיצוב מודרני המתאים לסגנון הבית שלכם בקלות

    העיצוב המודרני והאלגנטי מושלם לכל מי שמעדיף סגנון אופנתי ופשטות.

    מנעול בטיחות למניעת אבנית

    נעילת הביטחון מופעלת באופן אוטומטי בעת הזרמת מים חמים

    מצב ניקוי לחזרה מחופש

    פשוט הפעילו את מצב הניקוי העצמי כדי לשטוף את צינורות המים במים חמים, כך שתוכלו להרגיש בטוחים יותר לגבי היגיינת המערכת.

    נטול ביספנול A

    כל החלקים שבאים במגע ישיר עם מים עשויים מחומרים נטולי BPA.

    • * נבחן על ידי סוכנות צד שלישי בתנאי מעבדה. החומרים המזהמים או החומרים האחרים שהופחתו על ידי מסנן המים אינם נמצאים בהכרח במים של כל המשתמשים.
    • ** נבדק על ידי סוכנות בדיקות מצד שלישי תחת תנאי מעבדה.
