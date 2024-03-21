ADD5962BK/10
חמים, קרים, מוגזים, לא-מוגזים
כל תכונות המים הנוחות זמינות כעת ממשטח העבודה. אין צורך באינסטלציה!
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
תהיו תוססים! תיהנו ממים מוגזים, מסוננים, קרים ותוססים! ידית ההגזה החדשנית מעניקה לכם שליטה בעת הגזת מי ברז טריים. תואם לרוב בלוני הפחמן הדו-חמצני האוסטרליים הנפוצים (עם הברגה) בנפח 60 ליטר.
מנועי הקירור הכפולים השקטים במיוחד מקררים מעל ליטר מים בטמפרטורת החדר (25°C) עד 6°C בפחות משעה.
Fאספקת מים חמים מסוננים בתוך שניות. מספר טמפרטורות זמינות: טמפרטורת חדר, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°c.
מסנני Micro X-Clean Softening+ של Philips משפרים את הטעם והאיכות של המים באמצעות הפחתת כלור, מתכות כבדות ומזהמים צפים כגון מיקרו-פלסטיק ו-PFOA*. מסנן Softening+ מציע גם 50% יותר הגנה מפני הצטברות אבנית. תיהנו ממים קרירים בטעם טהור!
טכנולוגיית UV-C LED מופעלת כל שעה במכל המים הקרים, ומונעת גדילת חיידקים במים המסוננים הטריים בשיעור של עד 99.9%**.
אנו מספקים מים בטעם טהור, בכל הטמפרטורות מקרירים ועד רותחים. חליטה, הרתחה, חיטוי, בישול. תה, קפה, ספגטי, בקבוק לתינוק, משקאות קרים. אפשר לעשות כל כך הרבה דברים.
תמיד אפשר למצוא טמפרטורה מתאימה למלא כוסות, ספלים, בקבוקים ואפילו קנקנים.
גישה קלה למים שלכם בכמה נגיעות פשוטות.
העיצוב המודרני והאלגנטי מושלם לכל מי שמעדיף סגנון אופנתי ופשטות.
נעילת הביטחון מופעלת באופן אוטומטי בעת הזרמת מים חמים
פשוט הפעילו את מצב הניקוי העצמי כדי לשטוף את צינורות המים במים חמים, כך שתוכלו להרגיש בטוחים יותר לגבי היגיינת המערכת.
כל החלקים שבאים במגע ישיר עם מים עשויים מחומרים נטולי BPA.
