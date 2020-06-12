ADD912/10
לחיים תוססים!
התפנקו עם מים מוגזים מרעננים מתי שתרצו עם מכונת הסודה GoZero של Philips. נדרשים רק 3 צעדים פשוטים: ממלאים, מסובבים ולוחצים! עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת.See all benefits
3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית: ממלאים, מסובבים ולוחצים!
חומר נטול BPA.
מתאים למכונת סודה של Philips מדגמי ADD4901, ADD4902, ADD4904, ו-ADD4905.
עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת מתאים בקלות לסגנון המטבח או הבית שלכם.
בלון פחמן דו-חמצני אחד מספיק לעד 60 ליטר של מים מוגזים טעימים, ומחליף 120 בקבוקי פלסטיק לשימוש חד-פעמי.*
מפרטי בקבוק
תכונות עיקריות
