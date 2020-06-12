תנאי חיפוש

    GoZero בקבוק הגזה של מכונת סודה

    ADD912/10

    לחיים תוססים!

    התפנקו עם מים מוגזים מרעננים מתי שתרצו עם מכונת הסודה GoZero של Philips. נדרשים רק 3 צעדים פשוטים: ממלאים, מסובבים ולוחצים! עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת.

    • בקבוק PET נטול BPA

    3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית

    3 שלבים קלים להכנת מים מוגזים טריים בבית: ממלאים, מסובבים ולוחצים!

    חומר נטול BPA

    חומר נטול BPA.

    מתאים ל-Philips ADD4901, ADD4902, ADD4904, ADD4905

    מתאים למכונת סודה של Philips מדגמי ADD4901, ADD4902, ADD4904, ו-ADD4905.

    עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת

    עיצוב אלגנטי עם גימור נירוסטה מוברשת מתאים בקלות לסגנון המטבח או הבית שלכם.

    מפחית פסולת פלסטיק לשימוש חד-פעמי

    בלון פחמן דו-חמצני אחד מספיק לעד 60 ליטר של מים מוגזים טעימים, ומחליף 120 בקבוקי פלסטיק לשימוש חד-פעמי.*

    מפרט טכני

    • מפרטי בקבוק

      חיבור בקבוק
      סיבוב
      חומר הבקבוק
      • PET נטול BPA
      • נירוסטה
      נפח הבקבוק
      1L

    • תכונות עיקריות

      כמות
      1
      מידות המוצר
      82.7*82.7*290.2 מ"מ
