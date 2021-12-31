תנאי חיפוש

  תיהנו ממים בריאים

    מסנן להחלפה

    AUT883/10

    תיהנו ממים בריאים

    מסנן PP מפחית חלקיקים גדולים, מסנן CB מפחית חלקיקים קטנים אף יותר לרמת 5µm, והמינרליזטור משפר את הטעם עם מינרלים מועילים.

    מסנן להחלפה

    תיהנו ממים בריאים

    הסירו חומרים מזיקים ושפרו את הטעם

    • לשימוש עם UTS
    • CB+PP+מינרליזטור

    מקביל לביצועים של 2 מסננים

    המסנן המרוכב 2 ב-1 מורכב מכותנת PP ופחם פעיל דחוס, הוא סופג ביעילות חלקיקים גדולים, חלודה, שאריות כלור, צבע, ריחות ומיקרו-אורגניזמים.

    מנעו זיהום משני

    המסנן החד-פעמי המשולב מגן על המערכת הפנימית מפני זיהומים.

    מפרט טכני

    • ביצועי סינון

      הפחתת כלור
      כן, עד 99%*
      הפחתת עופרת מסיסה
      כן, עד 99%*
      הפחתת קוטלי מזיקים
      כן
      הפחתת VOC
      כן

    • מפרט מסנן

      קיבולת סינון
      4000L
      דיוק מסנן
      5 um

    • תנאי מים נכנסים

      איכות מים נכנסים
      מי ברז עירוניים
      טמפרטורת מים נכנסים
      5-38  °C
      לחץ מים נכנסים
      0.1-0.4MPa  bar

    • מפרט כללי

      מדיית מסנן ראשי
      מסנן PP, מסנן CB, מסנן מינרליזטור
      זמן חיים מומלץ למסנן
      עד 12 חודשים

    • ארץ מוצא

      מחסנית מסנן להחלפה
      סין

    • * מבוסס על תוצאת בדיקה של סוכנות הבדיקות וההסמכה הבינלאומית SGS בתנאי מעבדה.
