תיהנו ממים בריאים
מסנן PP מפחית חלקיקים גדולים, מסנן CB מפחית חלקיקים קטנים אף יותר לרמת 5µm, והמינרליזטור משפר את הטעם עם מינרלים מועילים. See all benefits
הסירו חומרים מזיקים ושפרו את הטעם
- לשימוש עם UTS
- CB+PP+מינרליזטור
מקביל לביצועים של 2 מסננים
המסנן המרוכב 2 ב-1 מורכב מכותנת PP ופחם פעיל דחוס, הוא סופג ביעילות חלקיקים גדולים, חלודה, שאריות כלור, צבע, ריחות ומיקרו-אורגניזמים.
מנעו זיהום משני
המסנן החד-פעמי המשולב מגן על המערכת הפנימית מפני זיהומים.
מפרט טכני
-
ביצועי סינון
- הפחתת כלור
-
כן, עד 99%*
- הפחתת עופרת מסיסה
-
כן, עד 99%*
- הפחתת קוטלי מזיקים
-
כן
- הפחתת VOC
-
כן
-
מפרט מסנן
- קיבולת סינון
-
4000L
- דיוק מסנן
-
5 um
-
תנאי מים נכנסים
- איכות מים נכנסים
-
מי ברז עירוניים
- טמפרטורת מים נכנסים
-
5-38
°C
- לחץ מים נכנסים
-
0.1-0.4MPa
bar
-
מפרט כללי
- מדיית מסנן ראשי
-
מסנן PP, מסנן CB, מסנן מינרליזטור
- זמן חיים מומלץ למסנן
-
עד 12 חודשים
-
ארץ מוצא
- מחסנית מסנן להחלפה
-
סין
- * מבוסס על תוצאת בדיקה של סוכנות הבדיקות וההסמכה הבינלאומית SGS בתנאי מעבדה.
