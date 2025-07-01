BT3617/15
קיצוץ מהיר ומדויק
מהירות ונוחות בכל שימוש. הקצוות המעוגלים מציעים קיצוץ עדין, בעוד שהלהבים בעלי ההשחזה העצמית מזרזים את הקיצוץ באמצעות מניעת מעברים חוזרים. בנוסף, עם 20 הגדרות אורך, תקבל בדיוק את הדיוק שאתה רוצה.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
להבים בעלי השחזה עצמית עם קצוות מעוגלים מעוצבים להיות עדינים על העור לחוויית קיצוץ נוחה יותר, ונשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 20 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.
מאחר שהקוצץ ניתן לשטיפה ב-100%, ניתן פשוט לשטוף אותו מתחת לברז ולהשתמש בו, לפישוט חוויית הטיפוח.
האחיזה הארגונומית שלנו עם אחיזת פסים דקים ב-360 מעלות מקלה על החזקת ההתקן והשימוש בו, ומספקת לך את הנוחות והשליטה שנדרשות לך לקבלת המראה המושלם.
סוללת הליתיום העמידה שלנו מעניקה עד 60 דקות, לחוויית קיצוץ המשכית ורבת-עוצמה.
מחוון התאורה מוודא שאתה מיודע לסטטוס הסוללה ואם היא טעונה במלואה, כדי לוודא שאתה מוכן לטיפוח הבא.
