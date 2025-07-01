תנאי חיפוש

    Beard Trimmer 3000 Series טיפוח זקן עם להבים עם קצוות מעוגלים

    BT3617/15

    קיצוץ מהיר ומדויק

    מהירות ונוחות בכל שימוש. הקצוות המעוגלים מציעים קיצוץ עדין, בעוד שהלהבים בעלי ההשחזה העצמית מזרזים את הקיצוץ באמצעות מניעת מעברים חוזרים. בנוסף, עם 20 הגדרות אורך, תקבל בדיוק את הדיוק שאתה רוצה.

    Beard Trimmer 3000 Series טיפוח זקן עם להבים עם קצוות מעוגלים

    קיצוץ מהיר ומדויק

    לתוצאות אחידות ועדינות

    • להבים עם קצוות מעוגלים
    • 20 הגדרות אורך מובנות
    • צעדים מדויקים של 0.5 מ"מ
    • ‎100% עמיד למים
    • עד 60 דקות זמן פעולה
    מעוצב לטיפוח נוח ויעיל

    מעוצב לטיפוח נוח ויעיל

    להבים בעלי השחזה עצמית עם קצוות מעוגלים מעוצבים להיות עדינים על העור לחוויית קיצוץ נוחה יותר, ונשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.

    עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

    עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

    חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 20 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.

    קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

    קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

    מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.

    פשט את השגרה באמצעות ניקוי קל

    פשט את השגרה באמצעות ניקוי קל

    מאחר שהקוצץ ניתן לשטיפה ב-100%, ניתן פשוט לשטוף אותו מתחת לברז ולהשתמש בו, לפישוט חוויית הטיפוח.

    לשליטה ונוחות נוספות בזמן הקיצוץ

    לשליטה ונוחות נוספות בזמן הקיצוץ

    האחיזה הארגונומית שלנו עם אחיזת פסים דקים ב-360 מעלות מקלה על החזקת ההתקן והשימוש בו, ומספקת לך את הנוחות והשליטה שנדרשות לך לקבלת המראה המושלם.

    ביצועים רבי-עוצמה ועקביים מההתחלה ועד לסיום

    ביצועים רבי-עוצמה ועקביים מההתחלה ועד לסיום

    סוללת הליתיום העמידה שלנו מעניקה עד 60 דקות, לחוויית קיצוץ המשכית ורבת-עוצמה.

    הישאר מודע לכל קיצוץ

    הישאר מודע לכל קיצוץ

    מחוון התאורה מוודא שאתה מיודע לסטטוס הסוללה ואם היא טעונה במלואה, כדי לוודא שאתה מוכן לטיפוח הבא.

    מפרט טכני

    • אביזרים

      נוחות
      • USB-A (לא כולל מתאם)
      • מברשת ניקוי

    • חשמל

      סוג סוללה
      Li-ion
      זמן פעולה
      60 דקות
      טעינה
      • 4 שעות
      • טעינה באמצעות USB-A ‏(5V⎓ / ≥1A)
      סטטוס הסוללה
      מחוון טעינה
      שימוש
      אלחוטי

    • עיצוב

      ידית
      אחיזה ארגונומית
      גימור
      רעפים כהים

    • שירות

      אחריות
      עד 5 שנים*

    • קל לשימוש

      ללא תחזוקה
      אין צורך בשמן ללהב
      עמידות במים
      גילוח רטוב או יבש

    • סיכום

      אזור גוף
      זקן
      כלים ואביזרים
      2
      הגדרות אורך
      0.5 - 10 מ"מ
      צעדים מדויקים
      20
      פתרון
      קיצור

    • אביזרים כלולים

      להב לקיצוץ
      להבים בעלי השחזה עצמית

    • מסרקים

      זקן
      קצר 0.5 - 10 מ"מ

