    Beard Trimmer 5000 Series עיצוב זקן עם אוסף שיער

    BT5780/15

    דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי

    קבל דיוק מלא, ללא מאמץ. עם להבי מתכת עם השחזה עצמית ואוסף שיערות חדשני, הקוצץ שלנו מחדד ומפשט את חוויית הטיפוח. בנוסף, טכנולוגיית BeardSense מגבירה את ההספקה בדיוק בזמן הנכון.

    Beard Trimmer 5000 Series עיצוב זקן עם אוסף שיער

    לזקן מדויק עם פחות בלאגן

    • להבי מתכת מלאה
    • צעדים מדויקים של 0.2 מ"מ
    • טכנולוגיית BeardSense
    • אוסף שיער
    • עד 100 דקות זמן פעולה
    דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

    להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.

    עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

    חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.2 מ"מ, העוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.

    מתוכנן ללכוד שיער בזמן הקיצוץ

    אוסף השיער החדשני שלנו לוכד ביעילות 80% מהשערות שנקצצו*, ומפחית את הטרחה בזמן הקיצוץ.

    קיצוץ רב-עוצמה אפילו לזקנים התובעניים ביותר

    באמצעות טכנולוגיית BeardSense, הקוצץ שלנו סורק את צפיפות הזקן 125 פעמים בשנייה כדי להגביר את העוצמה באזורים צפופים יותר, ובכך משתמש בעוצמה הנכונה לקבלת התוצאה הטובה ביותר.

    קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

    מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.

    פשט את השגרה באמצעות ניקוי קל

    מאחר שהקוצץ ניתן לשטיפה ב-100%, ניתן פשוט לשטוף אותו מתחת לברז ולהשתמש בו, לפישוט חוויית הטיפוח.

    לשליטה ונוחות נוספות בזמן הקיצוץ

    האחיזה הארגונומית שלנו עם אחיזת פסים דקים ב-360 מעלות מקלה על החזקת ההתקן והשימוש בו, ומספקת לך את הנוחות והשליטה שנדרשות לך לקבלת המראה המושלם.

    טעינה ואחסון נוחים.

    המעמד מציע אחסון וטעינה נוחים עבור ההתקן כדי שיהיה מוכן בכל מקום שאתה נמצא בו.

    ביצועים רבי-עוצמה ועקביים מההתחלה ועד לסיום

    סוללת הליתיום העמידה שלנו מעניקה עד 100 דקות של זמן פעולה עם אפשרות לטעינה מהירה של 5 דקות** לחוויית קיצוץ המשכית ורבת-עוצמה.

    הישאר מודע לכל קיצוץ

    מחוון התאורה מוודא שאתה מיודע לסטטוס הסוללה ואם היא טעונה במלואה, כדי לוודא שאתה מוכן לטיפוח הבא.

    מפרט טכני

    • אביזרים

      נוחות
      • אוסף שיער
      • מברשת ניקוי
      • USB-A (לא כולל מתאם)
      • עמדת טעינה
      נסיעות ואחסון
      נרתיק רך

    • חשמל

      סוג סוללה
      Li-ion
      זמן פעולה
      100 דקות
      טעינה
      • 1 שעה
      • טעינה מהירה – 5 דקות
      • טעינה באמצעות USB-A ‏(5V⎓ / ≥1A)
      סטטוס הסוללה
      מחוון טעינה
      שימוש
      אלחוטי

    • עיצוב

      ידית
      אחיזה ארגונומית
      גימור
      שחור עמוק

    • שירות

      אחריות
      עד 5 שנים***

    • קל לשימוש

      ללא תחזוקה
      אין צורך בשמן ללהב
      עמידות במים
      גילוח רטוב או יבש

    • סיכום

      אזור גוף
      זקן
      כלים ואביזרים
      6
      הגדרות אורך
      0.4 – 20 מ"מ
      צעדים מדויקים
      40
      פתרון
      קיצור
      טכנולוגיות
      BeardSense

    • אביזרים כלולים

      להב לקיצוץ
      להבי מתכת עם השחזה עצמית

    • מסרקים

      זקן
      • קצר 0.4 - 10 מ"מ
      • ארוך 10.4 - 20 מ"מ

