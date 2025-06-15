BT5780/15
דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
קבל דיוק מלא, ללא מאמץ. עם להבי מתכת עם השחזה עצמית ואוסף שיערות חדשני, הקוצץ שלנו מחדד ומפשט את חוויית הטיפוח. בנוסף, טכנולוגיית BeardSense מגבירה את ההספקה בדיוק בזמן הנכון.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.2 מ"מ, העוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
אוסף השיער החדשני שלנו לוכד ביעילות 80% מהשערות שנקצצו*, ומפחית את הטרחה בזמן הקיצוץ.
באמצעות טכנולוגיית BeardSense, הקוצץ שלנו סורק את צפיפות הזקן 125 פעמים בשנייה כדי להגביר את העוצמה באזורים צפופים יותר, ובכך משתמש בעוצמה הנכונה לקבלת התוצאה הטובה ביותר.
מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.
מאחר שהקוצץ ניתן לשטיפה ב-100%, ניתן פשוט לשטוף אותו מתחת לברז ולהשתמש בו, לפישוט חוויית הטיפוח.
האחיזה הארגונומית שלנו עם אחיזת פסים דקים ב-360 מעלות מקלה על החזקת ההתקן והשימוש בו, ומספקת לך את הנוחות והשליטה שנדרשות לך לקבלת המראה המושלם.
המעמד מציע אחסון וטעינה נוחים עבור ההתקן כדי שיהיה מוכן בכל מקום שאתה נמצא בו.
סוללת הליתיום העמידה שלנו מעניקה עד 100 דקות של זמן פעולה עם אפשרות לטעינה מהירה של 5 דקות** לחוויית קיצוץ המשכית ורבת-עוצמה.
מחוון התאורה מוודא שאתה מיודע לסטטוס הסוללה ואם היא טעונה במלואה, כדי לוודא שאתה מוכן לטיפוח הבא.
אביזרים
חשמל
עיצוב
שירות
קל לשימוש
סיכום
אביזרים כלולים
מסרקים
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.