BT7670/15
קצוות חדים, מאמץ מינימלי
עם להבי מתכת עם השחזה עצמית, קוצץ רחב וטכנולוגיית BeardSense, יתקבל גימור חד ואחיד, ללא מאמץ. בנוסף, אוסף השיערות החדשני מצמצם את הבלאגן, כך שלא צריך לטרוח בזמן הקיצוץ.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.2 מ"מ, העוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
אוסף השיער החדשני שלנו לוכד ביעילות 80% מהשערות שנקצצו*, ומפחית את הטרחה בזמן הקיצוץ.
באמצעות טכנולוגיית BeardSense, הקוצץ שלנו סורק את צפיפות הזקן 125 פעמים בשנייה כדי להגביר את העוצמה באזורים צפופים יותר, ובכך משתמש בעוצמה הנכונה לקבלת התוצאה הטובה ביותר.
מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.
הקוצץ הרחב היוקרתי שעשוי כולו ממתכת עוזר לך לתחום ולהתוות את הזקן לגימור חד ונקי.
הטרימר לעיצוב בלחיצה, עם התכנון הדק שלו, מוסיף הגדרה נוספת לפרטים ללא מאמץ, ומעצב את המראה באופן מדויק.
המסרקים המדורגים של הקוצץ יוצרים צללים בשני הצדדים של הזקן לגימור אידאלי.
מאחר שהקוצץ ניתן לשטיפה ב-100%, ניתן פשוט לשטוף אותו מתחת לברז ולהשתמש בו, לפישוט חוויית הטיפוח.
האחיזה הארגונומית שלנו עם אחיזת פסים דקים ב-360 מעלות מקלה על החזקת ההתקן והשימוש בו, ומספקת לך את הנוחות והשליטה שנדרשות לך לקבלת המראה המושלם.
המעמד מציע אחסון וטעינה נוחים עבור ההתקן כדי שיהיה מוכן בכל מקום שאתה נמצא בו.
סוללת הליתיום העמידה שלנו מעניקה עד 120 דקות של זמן פעולה עם אפשרות לטעינה מהירה של 5 דקות** לחוויית קיצוץ המשכית ורבת-עוצמה.
מחוון התאורה מוודא שאתה מיודע לסטטוס הסוללה ואם היא טעונה במלואה, כדי לוודא שאתה מוכן לטיפוח הבא.
הנרתיק לנסיעות שומר את ההתקן וכל האביזרים המצורפים מאוחסנים במקום אחד, לשמירה על שגרת טיפוח מאורגנת בבית או בדרכים.
