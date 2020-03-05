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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron

הופסק

EasySpeed Plusמגהץ אדים

GC2145/24

1 פרס

מהיר מתחילה ועד סיום

EasySpeed Plus מאיץ את הגיהוץ בעזרת פרצים חזקים של קיטור, לסילוק של קמטים עקשניים, תחתית קרמית עמידה למעבר חלק על הבד ומערכת מיוחדת למניעת דליפה וטפטוף. שלושה אמצעים פשוטים להאיץ את מלאכת הגיהוץ.

הצג את כל היתרונות

להאצת הגיהוץ ב-3 דרכים

מהיר מתחילה ועד סיום

  • ‎2100W

  • עוצמת קיטור של 110 גרם

  • עוצמת קיטור רציפה עד 30 גרם לדקה

  • תחתית קרמית

הספק של 2100W לחימום מהיר

הספק של 2100W לחימום מהיר

חימום מהיר וביצועים גבוהים

עוצמת קיטור עד 110 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

עוצמת קיטור עד 110 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.

עוצמת קיטור עד 30 גרם לדקה לביצועים גבוהים ויציבים

עוצמת קיטור עד 30 גרם לדקה לביצועים גבוהים ויציבים

עוצמת קיטור חזקה ורציפה להחלקה מהירה יותר ויישור של הקמטים

מפרט טכני

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פרסים

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