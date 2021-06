מהיר מתחילה ועד סיום

EasySpeed Plus מאיץ את הגיהוץ בעזרת פרצים חזקים של קיטור, לסילוק של קמטים עקשניים, תחתית קרמית עמידה למעבר חלק על הבד ומערכת מיוחדת למניעת דליפה וטפטוף. שלושה אמצעים פשוטים להאיץ את מלאכת הגיהוץ. See all benefits