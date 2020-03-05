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הופסק
GC2145/24
מהיר מתחילה ועד סיום
EasySpeed Plus מאיץ את הגיהוץ בעזרת פרצים חזקים של קיטור, לסילוק של קמטים עקשניים, תחתית קרמית עמידה למעבר חלק על הבד ומערכת מיוחדת למניעת דליפה וטפטוף. שלושה אמצעים פשוטים להאיץ את מלאכת הגיהוץ.
2100W
עוצמת קיטור של 110 גרם
עוצמת קיטור רציפה עד 30 גרם לדקה
תחתית קרמית
חימום מהיר וביצועים גבוהים
חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.
עוצמת קיטור חזקה ורציפה להחלקה מהירה יותר ויישור של הקמטים
פרסים