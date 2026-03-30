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  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
  • הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר

הופסק

PerfectCare Elite Plusמגהץ קיטור

GC9682/80

1 פרס

הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר
PerfectCare Elite Plus הוא מגהץ הקיטור שמציע את הגיהוץ הקל והמהיר ביותר, עם מבנה קל במיוחד וקיטור אוטומטי חכם, לנוחות מקסימלית. בלי הצורך לכוון את הטמפרטורה ובלי לשרוף את הבד - באחריות.
הצג את כל היתרונות

הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר

הפקת קיטור אוטומטית חכמה לגיהוץ מהיר וקל יותר

  • מטח קיטור עד 600 גרם

  • מכל מים נשלף של 1.8 ליטר

  • טכנולוגיית OptimalTEMP

  • הפקת קיטור שקטה ואוטומטית

זרם קיטור עוצמתי ליישור קמטים מושלם

עוצמת קיטור רציפה מאפשרת למגהץ להתמודד בהצלחה גם עם הבדים העבים ביותר. הפעילו מטח קיטור במקומות קשים במיוחד ותראו איך קמטים עיקשים פשוט נמסים. מטח הקיטור אידאלי לגיהוץ במצב מאונך, כדי לרענן פריטי לבוש וגם וילונות.

מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל מים שקוף בנפח 1.8 ליטרים מאפשר עד שעתיים של שימוש רצוף. כאשר מכל המים מתרוקן, תקבלו תזכורת באמצעות נורית חיווי. תוכלו למלא את המכל בכל עת מתחת לברז דרך פתח המילוי הגדול.

טכנולוגיית OptimalTEMP, ללא צורך בכוונון טמפרטורה

לגהץ הכל, מג'ינסים ועד משי ללא דאגות. הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, אין צורך בכוונון הטמפרטורה. לכן, אין עוד צורך למיין את הכביסה, או להמתין לחימום המגהץ ולקירורו. הוא מוכן לכל בד, בכל רגע.

מפרט טכני

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פרסים

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