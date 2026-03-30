מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל מים שקוף בנפח 1.8 ליטרים מאפשר עד שעתיים של שימוש רצוף. כאשר מכל המים מתרוקן, תקבלו תזכורת באמצעות נורית חיווי. תוכלו למלא את המכל בכל עת מתחת לברז דרך פתח המילוי הגדול.