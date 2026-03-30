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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC9682/80
מטח קיטור עד 600 גרם
מכל מים נשלף של 1.8 ליטר
טכנולוגיית OptimalTEMP
הפקת קיטור שקטה ואוטומטית
עוצמת קיטור רציפה מאפשרת למגהץ להתמודד בהצלחה גם עם הבדים העבים ביותר. הפעילו מטח קיטור במקומות קשים במיוחד ותראו איך קמטים עיקשים פשוט נמסים. מטח הקיטור אידאלי לגיהוץ במצב מאונך, כדי לרענן פריטי לבוש וגם וילונות.
מכל מים שקוף בנפח 1.8 ליטרים מאפשר עד שעתיים של שימוש רצוף. כאשר מכל המים מתרוקן, תקבלו תזכורת באמצעות נורית חיווי. תוכלו למלא את המכל בכל עת מתחת לברז דרך פתח המילוי הגדול.
לגהץ הכל, מג'ינסים ועד משי ללא דאגות. הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, אין צורך בכוונון הטמפרטורה. לכן, אין עוד צורך למיין את הכביסה, או להמתין לחימום המגהץ ולקירורו. הוא מוכן לכל בד, בכל רגע.
פרסים