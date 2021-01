המגהץ המהיר והחזק ביותר* – עכשיו חכם מאי-פעם

PerfectCare Elite Plus הוא מגהץ הקיטור החזק והמהיר ביותר בעולם, עם מבנה קל במיוחד וקיטור אוטומטי חכם, לנוחות מקסימלית. בלי הצורך לכוון את הטמפרטורה ובלי לשרוף את הבד - באחריות!