סייעו בהגנה על החניכיים עם חיישן הלחץ שלנו

לפעמים קל לצחצח חזק מדי, לכן מברשת השיניים הזו של Philips Sonicare כוללת חיישן אופטי חכם שמזהה הפעלת לחץ מוגזם. אם אתם מצחצחים חזק מדי, המברשת תודיע לכם באמצעות רטט עדין שמזכיר לכם לשחרר את הלחץ כדי לסייע בהגנה על החניכיים.