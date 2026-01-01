HX4034/24
מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
מברשת השיניים החשמלית מגיעה עם ראש המברשת W שלנו. הסיבים הצפופים במיוחד מסייעים בהסרת עד פי 5 יותר פלאק ומעניקים תחושת ניקיון מרעננת לכל חלל הפה.
מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם 31,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
לפעמים קל לצחצח חזק מדי, לכן מברשת השיניים הזו של Philips Sonicare כוללת חיישן אופטי חכם שמזהה הפעלת לחץ מוגזם. אם אתם מצחצחים חזק מדי, המברשת תודיע לכם באמצעות רטט עדין שמזכיר לכם לשחרר את הלחץ כדי לסייע בהגנה על החניכיים.
בואו ליהנות מתחושת צחצוח נעימה, הודות ל-3 דרגות עוצמה. בחרו בין עוצמה גבוהה, בינונית או נמוכה. אם אתם מעוניינים במעט יותר עוצמה או מיקוד מדויק יותר בצחצוח – הבחירה בידיים שלכם.
התוכנית ‘הפעלה קלה’ של Sonicare מיועדת לאנשים שאינם רגילים לצחצח שיניים עם מברשת שיניים חשמלית. התוכנית מאפשרת להגביר בעדינות ובאופן הדרגתי את עוצמת הצחצוח במהלך 14 השימושים הראשונים.
מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 30 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.
קבלו עד 14 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת מלאה, ותוכלו ליהנות מרמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.
עוצמות
עוצמות
חשמל
מפרט טכני
עיצוב וגימור
שירות
קל לשימוש
הפריטים הכלולים
ביצועי ניקוי
מצבים
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.