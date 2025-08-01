HX6056/88
ראש המברשת לשיניים רגישות
סלקו פלאק בעדינות אך ביעילות עם ראש המברשת הרגיש להחלפה של Philips Sonicare. ראש המברשת גורם להסרת הפלאק להיראות קלה מתמיד, ועדיין מצליח להישאר עדין לשיניים והחניכיים. ניקוי יומיומי יוצא דופן.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
ניקוי יסודי עדיין יכול להיות עדין לשיניים וחניכיים רגישות. ראש מברשת זה כולל עיצוב ייחודי עם סיבים ארוכים, דקים ורכים במיוחד ששומרים על העדינות של כל תנועה.
בעזרת יותר מ-3,000 סיבים צפופים, ראש המברשת הזה מסייע בהסרת עד פי 10 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית – אפילו באזורים שקשה להגיע אליהם.
בואו לחוות את הניקוי שבו בחרו מיליוני אנשים. מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
כל ראשי המברשת של Philips Sonicare מתוכננים בקפידה ונבדקים קלינית. כך תוכלו להיות בטוחים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות וביצועים.
הידעתם שראשי מברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן מברשות השיניים של Philips Sonicare כוללות טכנולוגיית BrushSync. היא עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן לאחד חדש.
ראש מברשת זה תואם לכל מברשות השיניים החשמליות של Philips Sonicare.** פשוט מחברים או מנתקים אותו בלחיצה לניקוי והחלפה בקלות.
אנו פועלים לצמצום השימוש שלנו בפלסטיק מבוסס דלק מאובנים במוצרים שלנו. לכן 70% מהפלסטיק בראש המברשת הזה מבוסס על משאבים ביולוגיים.***
כל ראשי המברשת שלנו מגיעים באריזה המבוססת על נייר שניתן למחזר בכל מקום בו יש מתקנים זמינים.
עיצוב וגימור
תאימות
הפריטים הכלולים
איכות וביצועים
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.