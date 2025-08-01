טכנולוגיית Sonicare מוכחת

בואו לחוות את הניקוי שבו בחרו מיליוני אנשים. מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.