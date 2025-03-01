תמיכה נוספת להגנה על החניכיים

קל לצחצח חזק מדי, לכן למברשת זו של Philips Sonicare יש חיישן אופטי חכם לזיהוי לחץ מוגזם. החיישן מודיע לכם אם אתם לוחצים חזק מדי באמצעות רטט הפטי. הפחיתו את הלחץ והגנו על החניכיים שלכם!