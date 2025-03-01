HX7101/04
מסירה בעדינות עד פי 7 יותר פלאק*
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
שיניים לבנות יותר נמצאות בהישג יד עם משטח הסרת הכתמים המרכזי של ראש המברשת המלבין הזה מדגם W. הסיבים בצורת היהלום מתוכננים להגדלת המגע עם פני השטח וניקוי כתמים יעיל יותר. בנוסף, נעשה שימוש בסיבים צפופים כדי להסיר עד פי 7 יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית וכדי לספק ניקוי מרענן לכל חלל הפה.
מברשת השיניים החשמלית משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שמספקת את הצחצוח האמין והעקבי ביותר שלנו לתוצאות מצוינות בכל פעם. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים יותר לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם 62,000 תנועות סיבים לדקה. Sonicare Fluid Action תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
קל לצחצח חזק מדי, לכן למברשת זו של Philips Sonicare יש חיישן אופטי חכם לזיהוי לחץ מוגזם. החיישן מודיע לכם אם אתם לוחצים חזק מדי באמצעות רטט הפטי. הפחיתו את הלחץ והגנו על החניכיים שלכם!
הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 2 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או בניקוי עדין, בחרו בין שתי הגדרות עוצמה.
מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 20 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.
הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן למברשות השיניים של Philips Sonicare יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.
קבלו עד 21 ימים של צחצוח עקבי לאחר טעינה אחת. מביאים רמה חדשה של נוחות לשגרת הצחצוח שלכם.
