תנאי חיפוש

  • טיפול מתקדם לשיניים לבנות יותר טיפול מתקדם לשיניים לבנות יותר טיפול מתקדם לשיניים לבנות יותר

    Philips Sonicare Sonicare מברשת שיניים נטענת

    HX7101/04

    מסירה בעדינות עד פי 7 יותר פלאק*

    • הסרת פלאק מתקדמת ושיניים לבנות יותר
    • טכנולוגיית Sonicare החדשנית
    • תמיכה נוספת להגנה על החניכיים
    • בחרו את חוויית הצחצוח האידאלית שלכם
    • צחצוח מודרך
    See all benefits

    Philips Sonicare Sonicare מברשת שיניים נטענת

    Similar products

    See all סדרה 5000

    טיפול מתקדם לשיניים לבנות יותר

    משיגה תוצאות נראות לעין עם שיניים לבנות יותר והסרה של עד פי 10 יותר פלאק*. כוללת את טכנולוגיית Sonicare החדשנית לניקוי עוצמתי אך עדין, אפילו באזורים קשים להגעה.
    הסרת פלאק מתקדמת ושיניים לבנות יותר

    הסרת פלאק מתקדמת ושיניים לבנות יותר

    שיניים לבנות יותר נמצאות בהישג יד עם משטח הסרת הכתמים המרכזי של ראש המברשת המלבין הזה מדגם W. הסיבים בצורת היהלום מתוכננים להגדלת המגע עם פני השטח וניקוי כתמים יעיל יותר. בנוסף, נעשה שימוש בסיבים צפופים כדי להסיר עד פי 7 יותר פלאק ממברשת שיניים ידנית וכדי לספק ניקוי מרענן לכל חלל הפה.

    טכנולוגיית Sonicare החדשנית

    טכנולוגיית Sonicare החדשנית

    מברשת השיניים החשמלית משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שמספקת את הצחצוח האמין והעקבי ביותר שלנו לתוצאות מצוינות בכל פעם. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים יותר לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם 62,000 תנועות סיבים לדקה. Sonicare Fluid Action תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    תמיכה נוספת להגנה על החניכיים

    תמיכה נוספת להגנה על החניכיים

    קל לצחצח חזק מדי, לכן למברשת זו של Philips Sonicare יש חיישן אופטי חכם לזיהוי לחץ מוגזם. החיישן מודיע לכם אם אתם לוחצים חזק מדי באמצעות רטט הפטי. הפחיתו את הלחץ והגנו על החניכיים שלכם!

    בחרו את חוויית הצחצוח האידאלית שלכם

    בחרו את חוויית הצחצוח האידאלית שלכם

    הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 2 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או בניקוי עדין, בחרו בין שתי הגדרות עוצמה.

    צחצוח מודרך

    צחצוח מודרך

    מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 20 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.

    שמרו על איכות הצחצוח עם תזכורת להחלפת ראש המברשת

    שמרו על איכות הצחצוח עם תזכורת להחלפת ראש המברשת

    הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן למברשות השיניים של Philips Sonicare יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.

    21 ימים של צחצוח עקבי

    21 ימים של צחצוח עקבי

    קבלו עד 21 ימים של צחצוח עקבי לאחר טעינה אחת. מביאים רמה חדשה של נוחות לשגרת הצחצוח שלכם.

    מפרט טכני

    • עוצמות

      גבוה
      לשיפור הניקיון
      נמוכה
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • חשמל

      מתח
      ‎100-240 V

    • מפרט טכני

      משך הפעלה (ממלא עד לריק)
      21 יום
      סוללה
      נטענת
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      שחור

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • קל לשימוש

      תאימות הידית
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      מחוון סוללה
      הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה
      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      טיימר
      BrushPacer ו-SmartTimer

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 5300 מברשת שיניים נטענת
      ראש המברשת
      3 W2 Optimal White
      מטען
      1

    • ביצועי ניקוי

      הסרת פלאק
      יעילה עד פי 7**
      מהירות
      62,000 תנועות צחצוח / דקה

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד

    • טכנולוגיית חיישנים חכמה

      משוב על לחץ
      רטט וצליל פעימה
      תזכורת החלפה
      BrushSync מודיע לכם מתי להחליף את ראש המברשת

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.
    Clippin

    Find a spare part or an accessory

    Go to parts and accessories

    אביזרים כלולים

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • לעומת למברשת שיניים ידנית.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.