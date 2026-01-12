תנאי חיפוש

    Philips Sonicare I InterCare 4 ראשי מברשות

    HX9004/87

    ראש המברשת לניקוי יומיומי

    התמקדו בפלאק נסתר שנתפס בין השיניים עם ראש המברשת להחלפה מדגם Intercare מאת Philips Sonicare. לניקוי נהדר בכל יום.

    Philips Sonicare I InterCare 4 ראשי מברשות

    ראש המברשת לניקוי יומיומי

    מגיעה עמוק בין השיניים

    • מגיעה עמוק בין השיניים
    • רך-בינוני
    • 70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים*
    ניקוי עמוק בין השיניים ובאזורים קשים להגעה

    ניקוי עמוק בין השיניים ובאזורים קשים להגעה

    ראש המברשת מדגם Intercare משתמש בסיסים ארוכים במיוחד כדי לעזור להסיר עד פי 3 יותר פלאק** מבין השיניים ומנקודות קשות להגעה.

    פעולת הנוזל של Sonicare

    פעולת הנוזל של Sonicare

    מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    יעילות מוכחת של טיפול בחלל הפה

    יעילות מוכחת של טיפול בחלל הפה

    כל ראשי המברשת של Philips Sonicare מתוכננים בקפידה ונבדקים קלינית. כך תוכלו להיות בטוחים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות וביצועים.

    המשיכו לצחצח בצורה הטובה ביותר עם תזכורות BrushSync

    המשיכו לצחצח בצורה הטובה ביותר עם תזכורות BrushSync

    הידעתם שראשי מברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן מברשות השיניים של Philips Sonicare כוללות טכנולוגיית BrushSync. היא עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן לאחד חדש.

    מתאים לכל ידיות Philips Sonicare המתחברות בלחיצה

    מתאים לכל ידיות Philips Sonicare המתחברות בלחיצה

    ראש מברשת זה תואם לכל מברשות השיניים החשמליות של Philips Sonicare.*** פשוט מחברים או מנתקים אותו בלחיצה לניקוי והחלפה בקלות.

    עשוי מ-70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים

    עשוי מ-70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים

    אנו פועלים לצמצום השימוש שלנו בפלסטיק מבוסס דלק מאובנים במוצרים שלנו. לכן 70% מהפלסטיק בראש המברשת הזה מבוסס על משאבים ביולוגיים.*

    אריזה ניתנת למחזור המבוססת על נייר

    אריזה ניתנת למחזור המבוססת על נייר

    כל ראשי המברשת שלנו מגיעים באריזה המבוססת על נייר שניתן למחזר בכל מקום בו יש מתקנים זמינים.

    מפרט טכני

    • עיצוב וגימור

      צבע
      לבן
      תחושת קשיחות של הזיפים
      רך-בינוני
      זיפי מברשת לתזכורת
      צבע סיבי המברשת הכחול דוהה
      גודל
      סטנדרטיים
      זיהוי חכם של ראש מברשת
      כן

    • תאימות

      מערכת ראש המברשת
      בלחיצה
      לא מתאים עבור
      Philips One
      מברשות שיניים תואמות
      Philips Sonicare

    • הפריטים הכלולים

      ראשי מברשת
      4 I Intercare

    • איכות וביצועים

      החלפה
      כל 3 חודשים
      נבדק
      לשימוש מיטבי
      יתרון
      הסרת פלאק

    • הוקצה לפלסטיק של ראש המברשת על בסיס איזון מסה.
    • *לעומת מברשת שיניים ידנית.
    • **למעט Philips One.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

