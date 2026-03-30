להבי פלדה מחוסמת שלא ישברו, יקהו או יחלידו

להבי הפלדה בעלי ההשחזה העצמית של קוצץ השיער הזה לפנים ולגוף, מחוזקים בברזל ומחוסמים לצורך קבלת עוצמה מרבית. בזכות זה הלהבים נותרים חדים כמו בשימוש הראשון. אינם מחלידים, אין צורך בשמן להבים.