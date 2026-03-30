אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
MG3730/15
8 אביזרים
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
עד 60 דקות זמן פעולה
תוספות עמידות במים
להבי הפלדה בעלי ההשחזה העצמית של קוצץ השיער הזה לפנים ולגוף, מחוזקים בברזל ומחוסמים לצורך קבלת עוצמה מרבית. בזכות זה הלהבים נותרים חדים כמו בשימוש הראשון. אינם מחלידים, אין צורך בשמן להבים.
מעצב זקן מולטיגרום לעיצוב נוח של שיער הפנים והראש.
חיתוך חלק ואחיד גם עם השיער העבה ביותר, להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף יוצרים קווים ישרים ונקיים לגימור מושלם.
פרסים