SCF603/50
הגנה אולטימטיבית לחלב האם
השקיות לאחסון חלב אם של Philips Avent מספקות אחסון בטוח ומאובטח לחלב האם היקר שלך. ניתן לאחסן אותם במקרר או במקפיא והן עברו חיטוי מראש לשימוש מיידי.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
סגירת רוכסן כפולה, מאובטחת ועמידה בפני דליפות לאחסון בטוח של חלב האם
אטם הביטחון מעיד כי השקית הימה מחוטאת מראש ואינה נפתחה לפני השימוש הראשון, לשמירה על היגיינה מלאה
תפרים צידיים מחוזקים וחומר דו-שכבתי מספקים ביטחון נוסף שחלב האם היקר שלך מאוחסן בבטחה במקפיא או במקרר
הפתח הרחב והיציב של השקית מבטיח מילוי ומזיגה קלים של חלב האם
העיצוב החזק של השקית מאפשר לה לעמוד בעצמה, והפתח הרחב מבטיח מילוי ומזיגה קלים של חלב האם
השקיות משתטחות לאחסון קל במקפיא או במקרר
השקית עשויה מחומר נטול BPA
