    Philips Avent שקיות לאחסון חלב אם

    SCF603/50

    הגנה אולטימטיבית לחלב האם

    השקיות לאחסון חלב אם של Philips Avent מספקות אחסון בטוח ומאובטח לחלב האם היקר שלך. ניתן לאחסן אותם במקרר או במקפיא והן עברו חיטוי מראש לשימוש מיידי.

    Philips Avent שקיות לאחסון חלב אם

    שקיות לאחסון חלב אם בנפח 180 מ"ל

    • אחסון
    • מחוטא מראש
    • 50 שקיות
    איטום עם רוכסן כפול מאובטח ועמיד בפני דליפות

    סגירת רוכסן כפולה, מאובטחת ועמידה בפני דליפות לאחסון בטוח של חלב האם

    השקית מחוטאת מראש עם אטם ביטחון

    אטם הביטחון מעיד כי השקית הימה מחוטאת מראש ואינה נפתחה לפני השימוש הראשון, לשמירה על היגיינה מלאה

    בטוח לאחסון במקפיא עם תפרים מחוזקים ושקית דו-שכבתי

    תפרים צידיים מחוזקים וחומר דו-שכבתי מספקים ביטחון נוסף שחלב האם היקר שלך מאוחסן בבטחה במקפיא או במקרר

    פתח רחב למילוי ומזיגה קלים

    הפתח הרחב והיציב של השקית מבטיח מילוי ומזיגה קלים של חלב האם

    העיצוב החזק של השקית מאפשר לה לעמוד בעצמה

    העיצוב החזק של השקית מאפשר לה לעמוד בעצמה, והפתח הרחב מבטיח מילוי ומזיגה קלים של חלב האם

    השקיות משתטחות לאחסון קל

    השקיות משתטחות לאחסון קל במקפיא או במקרר

    השקית עשויה מחומר נטול BPA

    השקית עשויה מחומר נטול BPA

    מפרט טכני

    • קיבולת

      תיק
      180 מ"ל

    • מידות

      גובה
      25.6  ס"מ
      רוחב
      9.9  ס"מ

    • עיצוב

      קלה לשימוש
      פתח רחב ויציב
      בטוח
      אטם ביטחון
      חזק
      שקית שעומדת בעצמה
      ההגנה האולטימטיבית
      תפרים מחוזקים

    • תכונות

      עמידה בפני דליפות
      רוכסן כפול מאובטח
      חומר
      שקית דו-שכבתית עמידה

    • מה כלול

      תיק
      50  pcs

