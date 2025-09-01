תנאי חיפוש

  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

    Philips Avent בקבוק לתינוקות Natural Response

    SCY903/71

    תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

    פטמת התגובה הטבעית מזרימה חלב רק כשהתינוק שותה באופן פעיל. התינוקות יכולים לינוק בקצב שלהם כמו מהשד, כך שקל לשלב בין הנקה להאכלה בקבוק. חשוב למצוא את הפטמה הנכונה. פרטים נוספים למטה.

    Philips Avent בקבוק לתינוקות Natural Response

    תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

    פטמה הפועלת כמו חזה

    • 3 בקבוקים
    • 260 מ"ל
    • פטמה בעלת זרימה בינונית
    • 3 – 6 חודשים
    מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

    מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

    שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.

    תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

    תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

    הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.

    חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

    חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

    כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

    הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

    הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

    פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.

    בחרי את זרימת פטמת המתאימה לתינוקך

    בחרי את זרימת פטמת המתאימה לתינוקך

    כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.

    אותם מוצרים, ניווט חדש

    אותם מוצרים, ניווט חדש

    עברנו למערכת ניווט זרימה מבוססת קצב. התחילי עם הפטמה המגיעה עם הבקבוק. נסי זרימה איטית יותר אם חלב דולף מפה התינוק או אם התינוק בולע. נסי זרימה מהירה יותר אם התינוק משחק עם הפטמה במקום לשתות או נראה מתוסכל. בזמן שאנחנו מבצעים עדכון זה, ייתכן שתקבלי כל אחד מסגנונות המארז.

    העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

    העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

    פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.

    תאימות למגוון המוצרים של Philips Avent

    תאימות למגוון המוצרים של Philips Avent

    ערבבי והתאימי את משאבת החלב, חלקי הבקבוקים והכוסות וצרי את המוצר המתאים לך ביותר ברגע הנכון ביותר.

    קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

    קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

    לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.

    שימוש קל, ניקוי פשוט והרכבה מהירה

    שימוש קל, ניקוי פשוט והרכבה מהירה

    צוואר בקבוק רחב מקל על המילוי והניקוי. מספר קטן של חלקים להרכבה מהירה ופשוטה.

    בקבוקי ופטמות תגובה טבעית הם נטולי ביספנול A*

    בקבוקי ופטמות תגובה טבעית הם נטולי ביספנול A*

    בקבוקים ופטמות של Philips Avent Natural עשויים מחומרים נטולי ביספנול A*.

    מפרט טכני

    • חומר

      פטמה
      • סיליקון
      • נטול ביספנול A*

    • מה כלול

      בקבוק לתינוק 260 מ"ל
      3  pcs
      פטמה בינונית
      3 יח'

    • פונקציות

      תכונות הפטמה
      • הצמדות טבעית
      • תכנון מונע טפטוף
      • רכה וגמישה
      • שסתום למניעת גזים (קוליק)

    • ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011
