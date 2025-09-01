SCY903/71
תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
פטמת התגובה הטבעית מזרימה חלב רק כשהתינוק שותה באופן פעיל. התינוקות יכולים לינוק בקצב שלהם כמו מהשד, כך שקל לשלב בין הנקה להאכלה בקבוק. חשוב למצוא את הפטמה הנכונה. פרטים נוספים למטה.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.
הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.
כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.
עברנו למערכת ניווט זרימה מבוססת קצב. התחילי עם הפטמה המגיעה עם הבקבוק. נסי זרימה איטית יותר אם חלב דולף מפה התינוק או אם התינוק בולע. נסי זרימה מהירה יותר אם התינוק משחק עם הפטמה במקום לשתות או נראה מתוסכל. בזמן שאנחנו מבצעים עדכון זה, ייתכן שתקבלי כל אחד מסגנונות המארז.
פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.
ערבבי והתאימי את משאבת החלב, חלקי הבקבוקים והכוסות וצרי את המוצר המתאים לך ביותר ברגע הנכון ביותר.
לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.
צוואר בקבוק רחב מקל על המילוי והניקוי. מספר קטן של חלקים להרכבה מהירה ופשוטה.
בקבוקים ופטמות של Philips Avent Natural עשויים מחומרים נטולי ביספנול A*.
חומר
מה כלול
פונקציות
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.