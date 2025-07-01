אותם המוצרים, ניווט חדש

עברנו למערכת ניווט זרימה מבוססת קצב. התחילי עם הפטמה שהגיעה עם הבקבוק. נסי זרימה איטית יותר אם חלב דולף מפה התינוק או שהתינוק בולע. נסי זרימה מהירה יותר אם התינוק משחק עם הפטמה במקום לשתות או נראה מתוסכל. בזמן שאנחנו מבצעים עדכון זה, ייתכן שתקבלי כל אחד מסוגי האריזות.