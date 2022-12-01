שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.
תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver
שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.
SmartPower לחיסכון בחשמל
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
CMND: שלוט בצגים שלך
CMND, פלטפורמה עמידה לניהול צגים, מחזירה את הכוח לידיים שלך. עדכן ונהל תוכן באמצעות CMND & Create או שלוט בהגדרות באמצעות CMND & Control. כל זאת אפשרי באמצעות CMND.
צור ועדכן תוכן באמצעות CMND & Create
תכננו וצרו תוכן משכנע באמצעות CMND & Create, כלי כתיבה עוצמתי. עם ממשק גרירה ושחרור, תבניות טעונות מראש ווידג'טים משולבים, תוכלו להדהים את הלקוחות בעזרת תוכן משכנע. זמין במצב תצוגה לאורך או לרוחב.
נהל הגדרות של צגים מרובים באמצעות CMND & Control
בעזרת CMND & Control תוכל לנהל בקלות צגים מרובים במיקום מרכזי. עם ניטור, הגדרה ועדכוני תוכנה בזמן אמת של הצגים ממיקום מרוחק, והיכולת להתאים אישית ולהגדיר תצורה לצגים מרובים בו-זמנית - כגון קיר וידאו או תצוגות לוח תפריטים, השליטה בחבילת הצגים שלך מעולם לא הייתה קלה יותר.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.
הבטיחו את פעולת התוכן שלכם עם צילומי מסך אוטומטיים
התוכן הוא הדבר החשוב ביותר, ועם תכונת צילום המסך האוטומטי, תוכלו לוודא שהתוכן שלכם פועל ומוצג בכל עת. צילומי מסך מבוצעים במהלך היום ולאחר מכן מאוחסנים בשרת FTP. משם, ניתן לצפות בצילומי המסך מכל מקום ובכל זמן.
צג לוח תצוגה רחבה ADS
להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.
להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
81.28
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
32
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
1,920 X 1,080p
מרווח בין פיקסלים
0.36375 (אופקי) x 0.36375 (אנכי) מ"מ
רזולוציה אופטימלית
1,080 x 1,920ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
3D Combfilter
Motion compens. deinterlacing
3D MA deinterlacing
שיפור ניגודיות דינמי
סריקה פרוגרסיבית
טכנולוגיית הלוח
IPS
מערכת הפעלה
Android 8.0
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
יציאת צג 1.2 (x1)
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
יציאת וידאו
יציאת צג 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1)
בקרה חיצונית
RJ45
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
WiFi
אנטנה כפולה 2,4Ghz ו-5Ghz
נוחות
הצבה
לרוחב (24/7)
לאורך (24/7)
מטריצה מדורגת
עד 10 x 15
פונקציות לחיסכון בחשמל
החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
לולאת אותות
RS232
לולאת IR
DisplayPort
HDMI
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
פרוטוקול WiFi
a b g n, 802.1x
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
תצרוכת (טיפוסית)
44
W
צריכה (מרבית)
85W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
1920 x 1080, 60 הרץ
1,024 x 768, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1280 x 720, 60 הרץ
1440x480, 60 הרץ
1600x900, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
640 x 480, 60 הרץ
800 x 600, 60 הרץ
תבניות וידאו
1080i, 50, 60 הרץ
576i, 50 הרץ
576p, 50 הרץ
480p, 60 הרץ
480i, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
720p, 50,60 Hz
מידות
רוחב המקלט
726.5
מ"מ
משקל המוצר
5.7
ק"ג
גובה המקלט
425.4
מ"מ
עומק המקלט
65.1(@התקנה על הקיר)/69.1(@AC)
מ"מ
רוחב המקלט (אינץ')
28.60
אינץ'
גובה המקלט (אינץ')
16.75
אינץ'
התקנה על קיר
100(אופקי) x 100(אנכי) מ"מ / 200(אופקי) x 200(אנכי) מ"מ, M4