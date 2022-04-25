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    Signage Solutions תצוגת LED

    41BDL7539L/00

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    בלי מגבלות. בלי גבולות. סדרת Philips L-Line 7000 מהווה פתרון שילוט באמצעות LED לקבלת אפשרויות אינסופיות בצורה ובגודל. קישור חלק ומגוון אפשרויות גודל מאפשרים צגים ייחודיים באמת בכל מידה לקבלת תוצאות מושלמות.

    Signage Solutions תצוגת LED

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    צג LED בכל תבנית וצורה

    • 41 אינץ'
    • Direct View LED

    זמין ב-3 גדלים

    תושבות להתקנה קלה המוגנות בפטנט הופכות את ההתקנה למהירה אף יותר. פריטים אופציונליים אלה זמינים להתקנת LED שטוח, קעור, קמור (177.5/175/172.5 מעלות) ופינות בצורת L בזווית של 90 מעלות.

    ציפוי קונפורמי והגנה מפני חדירה

    ציפוי קונפורמי עמיד לאבק, ללכלוך, לפטריות וללחות מגן על מוצר זה ומאפשר לבצע את התחזוקה בקלות. בעל דירוג IP30 ואישור נגד חדירה להפחתת הסיכוי לקצרים כתוצאה מאבק וקורוזיה.

    חיבור לוחות דינמי

    צרו תמהיל והתאמה בין כל אחד מגדלי לוחות ה-LED מסדרה L-Line 7000 של פיליפס כדי ליצור צג יחיד בכל צורה וגודל. פיני יישור גמישים דינמיים מבטיחים התאמה מושלמת בכל מצב - ומובילים למשטח צג חלק ללא חיבורים. לשיפור הנוחיות והיעילות, כל לוח LED כולל פתחים בכל צד המאפשרים לבצע חיבור קווי רב-תכליתי בין לוחות ה-LED לכל חיבור קלט חיצוני. הפתחים בחלק העליון והתחתון של לוח ה-LED ניתנים לשליפה החוצה במקרה שהגישה אפשרית כל מהחלק העליון או התחתון של הלוח.

    חיסכון דינמי באנרגיה

    צגי ה-LED המקצועיים של פיליפס עושים שימוש בנורות LED בעלות ביצועים גבוהים שנבדקו ביסודיות, יעילות מבחינה אנרגטית וחסכוניות. בנוסף, טכנולוגיה משופרת מאפשרת לצג לחסוך באופן דינמי בצריכת האנרגיה.

    מכויל במפעל

    כל לוח LED מסדרה L-Line של פיליפס מכוייל במפעל שלנו תחת תנאים מושלמים. המשמעות היא שאין כל צורך בכיול נוסף בשטח, מה שמוביל להתקנות מהירות יותר. קובצי כיול והגדרת תצורה זמינים כדי להבטיח התקנה מהירה.

    עיצוב מעכב בעירה

    עיצוב מעכב בעירה מאט את ההתפשטות של להבות במקרה של שריפה, ועוזר להגן על השלמות המבנית של לוח ה-LED במקרה של שריפה. נבדק ואושר עם אישורי בטיחות אש.

    יוצרים כל צורה, פינה בצורת L או עיקול

    לוחות ה-LED מסדרה L-Line 7000 של פיליפס מסופקים בגובה של 25 ס"מ וזמינים ברוחב 50 ס"מ, 75 ס"מ ו-100 ס"מ. צגים אלה מוכנים להתקנה בכל פורמט סיבוב ללא הגבלות על הגודל. הם גם זמינים עם פינות מעוגלות שיתאימו לעיצובים מעוקלים בפורמט קעור וקמור.

    לוח LED עם בהירות גבוהה

    המחישו באופן ויזואלי כל סוג של תוכן בכל סביבה. צרו רושם גדול עם מסרים חדים וברורים במיקומים בהירים, כמו חלונות ראווה או מקומות החשופים לאור שמש ישיר. לוח ה-LED הבהיר במיוחד הזה מושלם למשיכת תשומת לב באזורים גדולים ועמוסים החשופים לתאורת סביבה חזקה.

    פינות מעוקלות אופציונליות מאפשרות צגים מעוקלים

    צרו צגים ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. העיצוב המודולרי של לוחות ה-LED המקצועיים של פיליפס מאפשר לכם להתאים לכל מרחב. בנו התקנות נרחבות וסוחפות או הרכיבו דפוסים מורכבים. צרו בקלות צגים שזורמים בצורה חלקה סביב מסדרונות ופתחים אחרים. אפילו פינות וצגים מעוקלים קל ליצור באמצעות סדרה 7000 החדשה של פיליפס.

    ניטור בריאות פעיל של פיליפס

    השיגו שלמות דרך דיוק. ניטור בריאות פעיל הפוך את התחזוקה למהירה, פשוטה וצפויה על ידי הצגת הפריט המדויק הבא של הכשל והמיקום. על ידי שימוש בתוכנה זו שפועלת בזמן אמת באופן מקוון ולא מקוון, החלפת החלק הרלוונטי הופכת לתהליך יעיל, וחובה לבעלי צגים המתחזקים מיקומים גאוגרפיים רבים.

    קישור חלק לתמונה מושלמת

    צג ה-LED המקצועי של פיליפס שברשותך כולל חיווט כבלים מובנה לשמירה על הסדר בכבלי החשמל והנתונים. לוחות הצג משורשרים הן בחשמל והן בנתונים, וכך מאפשרים לך למזער את אי הסדר ולהאיץ את ההתקנה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      יחס רוחב-גובה
      4:1
      אחידות הבהירות
      >=97%
      בהירות לאחר כיול
      2650 nits
      בהירות לפני כיול
      3500 nits
      כיול(בהירות/צבע)
      נתמך
      טווח כוונון טמפרטורת צבע
      4000~9500 K (by software)
      ברירת מחדל טמפרטורת צבע
      6500±500 K
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      11000:1
      זווית צפייה (אופקית)
      140  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      140  מעלות
      שיפור תמונה
      תצוגת מכלול צבעים נרחב
      הצבה
      לרוחב
      תדר שקופית (הרץ)
      50 & 60
      קצב רענון(הרץ)
      2100~3900 (14 ביטים:3900Hz)
      שימוש
      בתוך הבית

    • נוחות

      קלות ההתקנה
      • פיני הכוונה
      • קל
      לולאת כוח
      לסביבות של 230 וולט: 8 ארונות או פחות, עבור סביבות של 110 וולט: 4 ארונות או פחות
      לולאת בקרת אות
      RJ45

    • חשמל

      מתח כניסה
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      מבנה כוח מסך שחור (ואט)
      <11
      מבנה כוח מקסימלי AC (ואט)
      <143.7
      מבנה כוח מקסימלי BC (ואט)
      <199
      מבנה כוח טיפוסי (ואט)
      <47.9

    • תנאי הפעלה

      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      -20~45  °C
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20~50  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      10~80‏%
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      10~85‏%

    • ארון

      שטח תא (m2)
      0.25
      פיקסלים לתא ( נקודות )
      16384
      רזולוציית תא (רוחב x גובה)
      256 x 64
      גודל תא (מ"מ)
      1000x250x42
      מחבר נתונים
      RJ45
      מחבר חשמל
      3 שקעי ליבה (כניסת C14, יציאת C13)
      מידת כרטיס מקבל
      יחידה אחת
      מפרט כרטיס מקבל
      A5S Plus
      מותג כרטיס מקבל
      NovaStar
      משקל (ק"ג)
      5.87 ק"ג (±294 ג')
      אלכסון תא (אינץ')
      40.6 אינץ'
      מבנה תא
      אלומיניום יצוק
      זווית צד (מעלות)
      45

    • מודול

      סוג LED
      חוט נחושת SMD 1921
      הרכב פיקסלים
      1R1G1B
      תוחלת חיי LED(שעות)
      100,000 בחצי בהירות
      רזולוציית מודול (רוחבxגובה)
      64x64
      מרווח בין פיקסלים (מ"מ)
      3.9
      גודל מודול (רוחבxגובה במ"מ)
      249.9*249.9

    • אביזרים

      כבל LAN ‏(RJ45, CAT-5)
      2 יח'
      כבל החשמל
      2 יח'
      QSG
      יחידה אחת

    • שונות

      אחריות
      שנתיים
      אישורים תקינתיים
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • FCC SDOC, Part 15, Class A
      • EAC
      אישור מעכב בעירה
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      ציפוי מכלולים ומעגלים אלקטרוניים
      לוח מרכזת, מודול LED אחורי

    • נתוני אריזה

      מידות האריזה (מ"מ)
      1270x421x224
      משקל ברוטו (ק"ג)
      11.28

    Badge-D2C

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