עם בהירות של 400 cd/m2, סדרת Signage 2000 של Philips באיכות UHD מיועדת לשימוש 16/7 – פתרון אידיאלי לעסקים הפועלים מעלות השחר ועד השקיעה שרוצים להשאיר רושם בלתי נשכח.
מערכת על שבב מקצועית של Android 14.
צג Philips Signage מסדרה 2000 מופעל על ידי Android 14 ומתוכנן על פלטפורמה מקצועית עם קישוריות ואבטחה מובנות ואמינות. הוא ממוטב לאפליקציות Android מקומיות ומאפשר התקנת אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג, מה שמייתר את הצורך בנגן מדיה חיצוני.
שיתוף מסכים אלחוטי אופציונלי עם Philips ScreenShare.
קדמו את התצוגה שלכם אל העתיד עם הגישה המודולרית שלנו. גישה זו מאפשרת להוסיף WiFi ו-Bluetooth באמצעות מודול ה-CRD22 האופציונליה, ליהנות מ-Philips ScreenShare ולהתמקד בשימוש חוזר ובמיחזור, תוך שמירה על קיימות וצמצום פסולת אלקטרונית (WEEE).
תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות. ביטחון מוגבר לתוכן שפועל תמיד.
תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות באמצעות זיהוי חיבור חם של 5V. מנגנון הגיבוי האוטומטי באמצעות חיבור חם של 5V הינו חיוני ליישומים מסחריים תובעניים, ומאפשר להגדיר מקור תוכן משני שיופעל אוטומטית במקרה הבלתי סביר של תקלה בהזנת המדיה הראשית.
מוכן ל-Philips Wave עבור ניהול מכשירים מרחוק.
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Philips Signage מסדרה 2000 באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.