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    Signage Solutions תצוגת LED

    44BDL8128L/00

    ללא גבולות

    להצית את הדמיון. ליצור תצוגות המשכיות. עם קיר תצוגת ה-LED המקצועי מסדרת L-Line, האפשרויות הן אינסופיות. העיצוב נטול המסגרת, זווית הצפייה הרחבה והבהירות עוצרת הנשימה מבטיחים איכות תמונה מרשימה. בכל גודל.

    Signage Solutions תצוגת LED

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    See all L-Line series

    ללא גבולות

    קיר תצוגת LED ללא מסגרת.

    • 44 אינץ'
    • Direct View LED

    צג LED. איכות תמונה מצוינת. אחידות מושלמת

    צרו קירות וידאו ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. העיצוב המודולרי של ארונות ה-LED המקצועיים של Philips מאפשר לכם להסתגל לכל חלל. בנו מיצבי ענק סוחפים או הרכיבו צורות ודפוסים מרתקים. צרו בקלות קירות וידאו הזורמים בהמשכיות ומשתלבים סביב פתחי דלתות וחללים פתוחים אחרים.

    צרו קיר וידאו ללא מסגרת בכל צורה או גודל

    פשוט חברו מספר ארונות של צגי LED כדי ליצור את הרזולוציה שתרצו-בין אם זה 4K, ‏8K, או אפילו יותר. בהשוואה למסכי LCD, מסכי LED מציגים קצבי רענון גבוהים יותר שמאפשרים תמונה חלקה יותר. לא משנה מה הצורך, תתכוננו לספק אותו עם איכות תמונה ברורה ונקייה.

    נוריות LED עם חיווט זהב בעלות ביצועים גבוהים

    צגי ה-LED המקצועיים של Philips משתמשים בנוריות LED עם חיווט זהב בעלות ביצועים גבוהים, שהן משתלמות וחסכוניות באנרגיה. האור בהיר יותר, ונוריות ה-LED נשמרות לאורך זמן רב יותר.

    מודולי LED עם גישה קדמית. תחזוקה ושירות קלים

    הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים נגישים בקלות לצורכי שירות או תחזוקה. ניתן להסיר כל אחד משמונת מודולי ה-LED שבארון באמצעות כלי JIG מגנטי ייעודי, השולף את המודול מחלקו הקדמי.

    כיסוי כבלים אחורי מובנה. ניהול כבלים קל

    צג ה-LED המקצועי של Philips כולל כיסויי כבלים אחוריים מובנים השומרים על סדר בכבלי החשמל והנתונים. ניתן גם לחבר את ארונות הצגים בשרשור Daisy עבור חשמל ונתונים כאחד. דבר זה מאפשר לכם לצמצם את הבלאגן ולהאיץ את מהירות ההתקנה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      יחס רוחב-גובה
      1:2
      אחידות הבהירות
      >=97%
      בהירות לאחר כיול
      800 nits
      בהירות לפני כיול
      1000 nits
      כיול(בהירות/צבע)
      נתמך
      טווח כוונון טמפרטורת צבע
      4000~9500 K (by software)
      ברירת מחדל טמפרטורת צבע
      6500±500 K
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      >=3000:1
      זווית צפייה (אופקית)
      140  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      140  מעלות
      שיפור תמונה
      • שיפור ניגודיות דינמי
      • תצוגת מכלול צבעים נרחב
      הצבה
      לאורך
      תדר שקופית (הרץ)
      50 & 60
      קצב רענון(הרץ)
      1200~1920
      שימוש
      24/7 שעות, בפנים

    • נוחות

      קלות ההתקנה
      • פיני הכוונה
      • קל
      • מנגנון נעילה לתא
      לולאת כוח
      לסביבות של 230 וולט: 6 ארונות או פחות, עבור סביבות של 110 וולט: 3 ארונות או פחות
      לולאת בקרת אות
      RJ45

    • חשמל

      תצרוכת (טיפוסית)
      <=87  W
      ערך BTU מ"ר
      1,773 BTU/מ"ר
      צריכת החשמל המרבית של התא
      260  W
      מתח כניסה
      AC200~240V/AC100-120V (50-60 הרץ)

    • תנאי הפעלה

      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      -20~45  °C
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 50  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      10~80‏%
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      10~85‏%

    • ארון

      שטח תא (m2)
      0.5
      פיקסלים לתא ( נקודות )
      61,952
      רזולוציית תא (רוחב x גובה)
      176x352
      גודל תא (מ"מ)
      500x1000x86
      מחבר נתונים
      RJ45
      מחבר חשמל
      כניסה/יציאה (C14/C13)
      מידת כרטיס מקבל
      1 יח'
      מפרט כרטיס מקבל
      A5S / A5S Plus
      מותג כרטיס מקבל
      Novastar
      משקל (ק"ג)
      15.6 ק"ג
      אלכסון תא (אינץ')
      44
      מבנה תא
      אלומיניום ופלדה

    • מודול

      סוג LED
      חוט זהב SMD 2121
      הרכב פיקסלים
      1R1G1B
      תוחלת חיי LED(שעות)
      100000
      רזולוציית מודול (רוחבxגובה)
      88x88
      גודל מודול (רוחבxגובהxעומק במ"מ)
      250*250*19.1
      מרווח בין פיקסלים (מ"מ)
      2.84

    • אביזרים

      חלק חיבור נפוץ
      3 יח'
      כבל LAN ‏(RJ45, CAT-5)
      חלק אחד (130 ס"מ)
      QSG
      1 יח'
      בורגs
      4 חלקים (M10*70) (בורג אלן)
      לולאת מתח באמצעות כבל
      1 יח'

    • שונות

      אחריות
      שנה אחת (3)
      אישורים תקינתיים
      • FCC SDOC, Part 15
      • EMC Class A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)

    Badge-D2C

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