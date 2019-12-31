להצית את הדמיון. ליצור תצוגות המשכיות. עם קיר תצוגת ה-LED המקצועי מסדרת L-Line, האפשרויות הן אינסופיות. העיצוב נטול המסגרת, זווית הצפייה הרחבה והבהירות עוצרת הנשימה מבטיחים איכות תמונה מרשימה. בכל גודל.
מוצר זה זכאי להקלה במע"מ
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
צרו קירות וידאו ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. העיצוב המודולרי של ארונות ה-LED המקצועיים של Philips מאפשר לכם להסתגל לכל חלל. בנו מיצבי ענק סוחפים או הרכיבו צורות ודפוסים מרתקים. צרו בקלות קירות וידאו הזורמים בהמשכיות ומשתלבים סביב פתחי דלתות וחללים פתוחים אחרים.
צרו קיר וידאו ללא מסגרת בכל צורה או גודל
פשוט חברו מספר ארונות של צגי LED כדי ליצור את הרזולוציה שתרצו-בין אם זה 4K, 8K, או אפילו יותר. בהשוואה למסכי LCD, מסכי LED מציגים קצבי רענון גבוהים יותר שמאפשרים תמונה חלקה יותר. לא משנה מה הצורך, תתכוננו לספק אותו עם איכות תמונה ברורה ונקייה.
נוריות LED עם חיווט זהב בעלות ביצועים גבוהים
צגי ה-LED המקצועיים של Philips משתמשים בנוריות LED עם חיווט זהב בעלות ביצועים גבוהים, שהן משתלמות וחסכוניות באנרגיה. האור בהיר יותר, ונוריות ה-LED נשמרות לאורך זמן רב יותר.
מודולי LED עם גישה קדמית. תחזוקה ושירות קלים
הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים נגישים בקלות לצורכי שירות או תחזוקה. ניתן להסיר כל אחד משמונת מודולי ה-LED שבארון באמצעות כלי JIG מגנטי ייעודי, השולף את המודול מחלקו הקדמי.
כיסוי כבלים אחורי מובנה. ניהול כבלים קל
צג ה-LED המקצועי של Philips כולל כיסויי כבלים אחוריים מובנים השומרים על סדר בכבלי החשמל והנתונים. ניתן גם לחבר את ארונות הצגים בשרשור Daisy עבור חשמל ונתונים כאחד. דבר זה מאפשר לכם לצמצם את הבלאגן ולהאיץ את מהירות ההתקנה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
יחס רוחב-גובה
1:2
אחידות הבהירות
>=97%
בהירות לאחר כיול
800 nits
בהירות לפני כיול
1000 nits
כיול(בהירות/צבע)
נתמך
טווח כוונון טמפרטורת צבע
4000~9500 K (by software)
ברירת מחדל טמפרטורת צבע
6500±500 K
יחס ניגודיות (טיפוסי)
>=3000:1
זווית צפייה (אופקית)
140
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
140
מעלות
שיפור תמונה
שיפור ניגודיות דינמי
תצוגת מכלול צבעים נרחב
הצבה
לאורך
תדר שקופית (הרץ)
50 & 60
קצב רענון(הרץ)
1200~1920
שימוש
24/7 שעות, בפנים
נוחות
קלות ההתקנה
פיני הכוונה
קל
מנגנון נעילה לתא
לולאת כוח
לסביבות של 230 וולט: 6 ארונות או פחות, עבור סביבות של 110 וולט: 3 ארונות או פחות