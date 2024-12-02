Signage Solutions תצוגת Q-Line
התבלט
להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית Ultra HD מסדרה Q-Line של פיליפס. ניתן להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות.
Signage Solutions תצוגת Q-Line
התבלט צג 18/7 בהתקנה קלה. 50" תאורה אחורית ישירה מסוג LED Ultra HD הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control
הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB
תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
125.7
ס"מ גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
49.5
אינץ' יחס רוחב-גובה
16:9 רזולוציית הפנל
3840 x 2160 מרווח בין פיקסלים
0.2854 x 0.181 מ"מ רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ בהירות
400
cd/m² צבעי התצוגה
1.07 מיליארד יחס ניגודיות (טיפוסי)
4000:1 יחס ניגודיות דינמית
500,000:1 זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות טכנולוגיית הלוח
VA תמונה קלינית
הגדרות שמורות מראש D-Image (DICOM part 14 נתמך) Haze
2%
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ כניסת וידאו
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2) כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ בקרה חיצונית
נוחות
הצבה
לרוחב (18/7)
לאורך (18/7) מטריצה מדורגת
עד 15 x 10 בקרת מקלדת אות משלט רחוק
ניתן לנעילה לולאת אותות פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power ניתן לבקרה ברשת הפעלה
השהיית הפעלה
סטטוס הפעלה
Boot on source חלון הפעלה
הפעלה / השבתה של סמל פיליפס
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz תצרוכת (טיפוסית)
130
W צריכה (מרבית)
175 W צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
832 x 624, 75Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
1152 x 864, 75Hz
1152 x 870, 75Hz
1280 x 720, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1440 x 900, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ תבניות וידאו
480i, 60 הרץ
480p, 60 הרץ
576p, 50 הרץ
576i, 50 הרץ
720p, 60 הרץ
1080i, 50, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
3840 x 2160, 30 הרץ
3840 x 2160, 60 הרץ
מידות
רוחב המקלט
1128.4
מ"מ משקל המוצר
14.75
ק"ג גובה המקלט
649.0
מ"מ עומק המקלט
63.5
מ"מ רוחב המקלט (אינץ')
44.43
אינץ' גובה המקלט (אינץ')
25.55
אינץ' התקנה על קיר
400 x 400 מ"מ, M6 עומק המקלט (אינץ')
2.50
אינץ' רוחב המסגרת
14.9 מ"מ (Even bezel) משקל מוצר (קילו)
32.52
ליברה
תנאי הפעלה
גובה
0 – 3,000 מ' טווח טמפרטורות (הפעלה)
0 ~ 40
°C MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
50,000
hour(s) טווח טמפרטורות (אחסון)
-20 ~ 60
°C טווח לחות (בהפעלה)[RH]
20 ~ 80% RH (ללא פיצוי) טווח לחות (באחסון)[RH]
5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)
יישומי מולטימדיה
הקרנת וידאו דרך USB הצגת תמונה דרך USB השמעת שמע דרך USB
אביזרים
אביזרים כלולים מעמד
BM05922(אופציונאלי)
שונות
שפות מוצגות על המסך
ערבית
ספרדית
צרפתית
German
Italian
יפנית
פולנית
רוסית
ספרדית
סינית מפושטת
טורקית
סינית מסורתית אחריות
3 שנות אחריות אישורים תקינתיים
CE
FCC, Class A
CB
BSMI
EPA
VCCI
CU
ETL
EMF
PSB
