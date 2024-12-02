תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.