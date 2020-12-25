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    Signage Solutions צג מסדרה H

    55BDL6002H/00

    סובב ראשים

    שמרו על נראות ביום ובלילה עם לוח ה-Full HD של Philips מסדרת H-Line. בהירות וניגודיות מדהימות הופכות את הצג לפתרון מושלם עבור אזורים עמוסים החשופים לתאורה סביבתית חזקה. מנמלי תעופה ועד למרכזי קניות.

    Signage Solutions צג מסדרה H

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    סובב ראשים

    צג 24/7 עם בהירות גבוהה.

    • 55"
    • 2500 קנדלה/מ"ר
    • Full HD
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי

    שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).

    ניהול מערכת מרחוק באמצעות CMND

    שלוט ברשת של צגי פיליפס המקצועיים שברשותך. CMND מאפשר לך לנהל, לעדכן, לתחזק ולהציג דרך ממשק אחד קל-לשימוש. החל בהתקנה ועד לתפעול השוטף.

    בהירות גבוהה (2500 קנדלה/מ"ר). מתאים לשימוש חיצוני למחצה

    צור אפקט משמעותי במיקומים מוארים וחיצוניים למחצה. צג זה עם בהירות גבוהה במיוחד של 2500 קנדלה/מ"ר מושלם למשיכת תשומת הלב במקומות גדולים והומים שבהם תאורת הסביבה חזקה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      138.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      54.6  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      1,920 X 1,080p
      מרווח בין פיקסלים
      0.63 ואט x‏ 0.63 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      1,080 x 1,920ב-60 הרץ
      בהירות
      2500  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 B
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      4000 : 1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000 : 1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות

    • קישוריות

      יציאת שמע
      • שקע 3.5 מ"מ
      • מחבר לרמקול חיצוני
      כניסת וידאו
      • קומפוזיט (קומפוננט Y משותף)
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
      • Component (BNC x3)
      כניסת שמע
      • שקע 3.5 מ"מ
      • שמע שמאל/ימין (RCA)
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      יציאת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • DVI-I ‏(x1)
      בקרה חיצונית
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • RJ45
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב
      • לאורך
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      • DisplayPort
      • כניסת אינפרא-אדום
      • RJ45
      קלות ההתקנה
      • ידיות נשיאה
      • תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      נוחות אחרת
      ידיות נשיאה
      ביצועי תמונה
      בקרת צבע מתקדמת
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      295  W
      צריכה (מרבית)
      420W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1024 x ‏768, 60, 75 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1,280 x 960, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 640 x ‏480, 60, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x ‏600, 60, 75 הרץ
      תבניות וידאו
      • 1,080i, 25, 30 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ

    • מידות

      הרכבת תוסף חכם
      מרווח בין פיקסלים 100 מ"מ x ‏200 מ"מ, 6xM4L6
      רוחב המקלט
      1243.2  מ"מ
      משקל המוצר
      31.84  ק"ג
      גובה המקלט
      714  מ"מ
      עומק המקלט
      137.7  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      48.9  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      28.1  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M6
      עומק המקלט (אינץ')
      5.42  אינץ'
      רוחב המסגרת
      13.6 מ"מ (מסגרת אחידה)
      משקל מוצר (קילו)
      70.20  ליברה
      גובה הכנסה חכם
      200  מ"מ

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא פיצוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • כבל מתח AC
      • מדריך התחלה מהירה
      • כבל RS232
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      אביזרים כלולים
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • ערכת יישור קצוות (1) - יחידה אחת
      • ערכת יישור קצוות (2) - 2 יחידות
      • הלוגו של פיליפס
      • בורג כנפיים (8 יחידות)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • טורקית
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ערבית
      • יפנית
      • Portuguese
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC, Class A
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

    What's in the box?

    Other items in the box

    • כבל מתח AC
    • מדריך התחלה מהירה
    • כבל RS232
    • Remote Control & AAA Batteries
    Badge-D2C

    Get support for this product

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