הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי
שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).
מצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4K בכל גודל
חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. תוכן 4K נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה dot-by-dot הטובה ביותר האפשרית.
מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת
שפרו את איכות התמונה עם Pure Colour Pro. מספק בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
138.7
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
54.5
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
1,920 X 1,080p
מרווח בין פיקסלים
0.63 ואט x 0.63 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
104 x 1,080 x 1,920 הרץ
בהירות
700
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 B
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1100:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
Haze
28%
קישוריות
יציאת שמע
שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
כניסת וידאו
DVI-D (x1)
VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
Display Port1.3 (x1)
HDMI 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
חיבורים אחרים
OPS
USB 2.0 (x1)
חיישן תרמי
יציאת וידאו
יציאת צג 1.3 (x1)
בקרה חיצונית
שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום
LAN RJ45 (x2)
Signal loopthrough RJ45(x2)
נוחות
הצבה
לרוחב (24/7)
לאורך (24/7)
מטריצה מדורגת
עד 15 x 15
פונקציות לחיסכון בחשמל
החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
לולאת אותות
DisplayPort
RJ45
קלות ההתקנה
ידיות נשיאה
תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
LAN (RJ45)
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
צריכה (במצב מופעל)
150W
תצרוכת (טיפוסית)
190
W
צריכה (מרבית)
370W
צריכת חשמל במצב המתנה
0.5W
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
800 x 600, 60, 75 הרץ
1024 x 768, 60, 75 הרץ
1280 x 768, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1,280 x 960, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1360 x 768, 60 הרץ
1366 x 768, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ
תבניות וידאו
720p, 50, 60 הרץ
1,080i, 25, 30 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
2160P 50, 60 הרץ (HDMI/OPS/DP)
מידות
הרכבת תוסף חכם
100 מ"מ x 100 מ"מ, 6xM4xL6
רוחב המקלט
1210.5
מ"מ
משקל המוצר
23.8
ק"ג
גובה המקלט
681.2
מ"מ
עומק המקלט
97.3 מ"מ(D בהתקן תליה על הקיר)/98.4 מ"מ(D בידית)
מ"מ