    קיר מסכים מרשים

    שדרגו את המצגות ואת המיתוג התאגידי שלכם לשלב הבא. קיר המסכים מסדרת X-Line של Philips מעורר את התוכן שלכם לחיים, ומבטיח מעורבות מוחלטת של הקהל בכל סביבה עם Pure Colour Pro.

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions תצוגת Video Wall

    קיר מסכים מרשים

    העניקו השראה לצוות ולאורחים שלכם

    • 55"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Full HD
    • 700 קנדלה/מ"ר
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי

    שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).

    מצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4K בכל גודל

    חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. תוכן 4K נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה dot-by-dot הטובה ביותר האפשרית.

    מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת

    שפרו את איכות התמונה עם Pure Colour Pro. מספק בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      138.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      54.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      1,920 X 1,080p
      מרווח בין פיקסלים
      0.63 ואט x‏ 0.63 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      104 x 1,080 x 1,920 הרץ
      בהירות
      700  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 B
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1100:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      Haze
      28%

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      כניסת וידאו
      • DVI-D (x1)
      • VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
      • Display Port1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      כניסת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • חיישן תרמי
      יציאת וידאו
      יציאת צג 1.3 (x1)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום
      • LAN RJ45 (x2)
      • Signal loopthrough RJ45(x2)

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (24/7)
      • לאורך (24/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 15 x ‏15
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      לולאת אותות
      • DisplayPort
      • RJ45
      קלות ההתקנה
      • ידיות נשיאה
      • תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      LAN (RJ45)

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      צריכה (במצב מופעל)
      150W
      תצרוכת (טיפוסית)
      190  W
      צריכה (מרבית)
      370W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.5W
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x ‏480, 60, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x ‏600, 60, 75 הרץ
      • 1024 x ‏768, 60, 75 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1,280 x 960, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 1,080i, 25, 30 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 2160P 50,‏ 60 הרץ (HDMI/OPS/DP)

    • מידות

      הרכבת תוסף חכם
      100 מ"מ x ‏100 מ"מ, 6xM4xL6
      רוחב המקלט
      1210.5  מ"מ
      משקל המוצר
      23.8  ק"ג
      גובה המקלט
      681.2  מ"מ
      עומק המקלט
      97.3 מ"מ(D בהתקן תליה על הקיר)/98.4 מ"מ(D בידית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      47.66  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      26.82  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M6
      עומק המקלט (אינץ')
      3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      0.44 מ"מ +‏ 0.44 מ"מ

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      20-80% (ללא עיבוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      5-95% (ללא עיבוי)

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • מכסה מתג AC
      • פד תרמי x‏3
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • ממיר RJ45 / RS232
      • חבק לחוטים (3x)
      • כבל חשמל
      • כבל DP ‏(x‏1)
      • כבל RJ45 ‏(x‏1)
      • פין ליישור השוליים (x‏2)
      • Kit -1 (x1)
      • Kit -2 (x2)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • CB
      • BSMI
      • ETL
      • PSE

