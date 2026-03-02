הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים
שלבו מחשב אישי מלא או מודול CRD52 המופעל על ידי Android ישירות בצג Philips המקצועי שלכם. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ, כולל אספקת חשמל.
הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD52 אופציונאלי
שלבו מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של Philips שברשותך. מודול CRD52 האופציונלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד של Android ללא צורך בכבלים. פשוט החליקו אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).
שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
מצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4K בכל גודל
חברו שני צגים מקצועיים של Philips או יותר כדי ליצור פריסה של קיר וידאו – ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין אם יש לכם ארבעה מסכים או 40. תוכן 4K נתמך באופן מלא, ואם אתם מציגים את התוכן על ארבעה מסכים, תקבלו את הרזולוציה בשיטת נקודה-מול-נקודה הטובה ביותר האפשרית.
מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת
שפרו את איכות התמונה עם Pure Colour Pro. מספק בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
138.7
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
54.5
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
1,920 X 1,080p
מרווח בין פיקסלים
0.63 ואט x 0.63 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
104 x 1,080 x 1,920 הרץ
בהירות
700
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 B
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
Haze
25%
קישוריות
יציאת שמע
שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
כניסת וידאו
DVI-D (x1)
VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
Display Port1.3 (x1)
HDMI 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
חיבורים אחרים
OPS
USB 2.0 (x1)
חיישן תרמי
יציאת וידאו
יציאת צג 1.3 (x1)
בקרה חיצונית
שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום
LAN RJ45 (x2)
Signal loopthrough RJ45(x2)
נוחות
הצבה
לרוחב (24/7)
לאורך (24/7)
מטריצה מדורגת
עד 15 x 15
פונקציות לחיסכון בחשמל
החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
לולאת אותות
DisplayPort
RJ45
קלות ההתקנה
ידיות נשיאה
תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
LAN (RJ45)
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
צריכת חשמל במצב המתנה
0.5W
תווית סיווג אנרגיה
G
צריכה
EEI lot5 134W
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
800 x 600, 60, 75 הרץ
1024 x 768, 60, 75 הרץ
1280 x 768, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1,280 x 960, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1360 x 768, 60 הרץ
1366 x 768, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ
תבניות וידאו
720p, 50, 60 הרץ
1,080i, 25, 30 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
2160P 50, 60 הרץ (HDMI/OPS/DP)
מידות
הרכבת תוסף חכם
100 מ"מ x 100 מ"מ, 6xM4xL6
רוחב המקלט
1211.1
מ"מ
משקל המוצר
23.8
ק"ג
גובה המקלט
681.9
מ"מ
עומק המקלט
95.3 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 94.3 מ"מ (D בידית)
מ"מ