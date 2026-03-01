עם בהירות של 400 cd/m2, סדרת Signage 2000 של Philips באיכות UHD מיועדת לשימוש 16/7 – פתרון אידיאלי לעסקים הפועלים מעלות השחר ועד השקיעה שרוצים להשאיר רושם בלתי נשכח.
מערכת על שבב מקצועית של Android 14.
צג Philips Signage מסדרה 2000 מופעל על ידי Android 14 ומתוכנן על פלטפורמה מקצועית עם קישוריות ואבטחה מובנות ואמינות. הוא ממוטב לאפליקציות Android מקומיות ומאפשר התקנת אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג, מה שמייתר את הצורך בנגן מדיה חיצוני.
שיתוף מסכים אלחוטי אופציונלי עם Philips ScreenShare.
קדמו את התצוגה שלכם אל העתיד עם הגישה המודולרית שלנו. גישה זו מאפשרת להוסיף WiFi ו-Bluetooth באמצעות מודול ה-CRD22 האופציונליה, ליהנות מ-Philips ScreenShare ולהתמקד בשימוש חוזר ובמיחזור, תוך שמירה על קיימות וצמצום פסולת אלקטרונית (WEEE).
תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות. ביטחון מוגבר לתוכן שפועל תמיד.
תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות באמצעות זיהוי חיבור חם של 5V. מנגנון הגיבוי האוטומטי באמצעות חיבור חם של 5V הינו חיוני ליישומים מסחריים תובעניים, ומאפשר להגדיר מקור תוכן משני שיופעל אוטומטית במקרה הבלתי סביר של תקלה בהזנת המדיה הראשית.
מוכן ל-Philips Wave עבור ניהול מכשירים מרחוק.
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Philips Signage מסדרה 2000 באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
163.9
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
64.5
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.372 ואט x 0.372 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
Progressive scan
Dynamic contrast enhancement
Motion adaptive de-interlacing
טכנולוגיית הלוח
ADS
מערכת הפעלה
Android 14
Haze
1%
קישוריות
כניסת וידאו
HDMI 2.0 (x2)
USB-C (x1) with 4.5W PD
חיבורים אחרים
USB 3.0 (x2)
יציאת וידאו
N/A
בקרה חיצונית
RJ45
IR (in/out) 3.5 mm jack
קו יוצא
3.5mm jack (fixed audio level)
נוחות
הצבה
Landscape (16/7)
Portrait (16/7)
מטריצה מדורגת
עד 3 x 3
בקרת מקלדת
Lockable
Hidden
אות משלט רחוק
Lockable
לולאת אותות
IR Loopthrough
פונקציות לחיסכון בחשמל
ECO mode
ניתן לבקרה ברשת
RJ45
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz
תצרוכת (טיפוסית)
134
W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
1152 x 864, 75Hz
1280 x 1024, 60Hz
1280 x 720, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1680 x 1050, 60Hz
1920 x 1080, 60Hz
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
720 x 400, 70Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
832 x 624, 75Hz
תבניות וידאו
1080p, 50, 60Hz
2160p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
720p, 50, 60Hz
מידות
רוחב המקלט
1462.3
מ"מ
משקל המוצר
28.5
ק"ג
גובה המקלט
837.3
מ"מ
עומק המקלט
68.9 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 89.9 מ"מ (D בידית)
מ"מ