    Signage Solutions תצוגת E-Line

    65BDL3052E/00

    צג אינטראקטיבי למטרות חינוך

    צג המגע מסדרת E-Line של Philips ממקסם את המעורבות ומעורר השראה לשיתוף פעולה עם עד 20 נקודות מגע. הצג מופעל על-ידי Android וכולל זכוכית מחוסמת מבטלת בוהק, והוא תוכנן לעמוד בשימוש יומיומי אינטנסיבי בכיתה.

    כולל טכנולוגיית Multi-Touch

    • 65"
    • Powered by Android
    • נגיעות מרובות
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    Android: הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם

    עם מערכת הפעלה Android משולבת בצג, תוכלו לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור מתוך ספריה עשירה של אפליקציות Android ולהציג תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.

    משטח הצג

    מבטל בוהק, מונע השתקפות, עמידות בפני טביעות אצבעות, קשיחות של 7 MoH.

    טכנולוגיית נגיעות מרובות התומכת ב-20 נקודות מגע

    צרו חוויה אינטראקטיבית שתזכרו עם עד 20 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומי שיתוף פעולה ויישומים תחרותיים, ומחבר את הקהל שלך עם כל תוכן - מה שהופך אותו למושלם לסביבות החינוך, אירועים ציבוריים, אירועי חברה, אירוח וסביבות קמעונאיות. לוח המגע תואם HID, מה שמספק הפעלה אמיתית מסוג הכנס והפעל.

    מצב לוח מובנה

    נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      163.9  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      65  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.372 (אופקי) x‏‏ 0.372 (אנכי) [מ"מ]
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      350  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 B
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טכנולוגיית הלוח
      ADS
      מערכת הפעלה
      Android 8.0
      רזולוציית ממשק המשתמש של מערכת ההפעלה
      104 x 1,080 x 1,920 הרץ

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      כניסת וידאו
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (עד 65 ואט)
      כניסת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B‏ (x3)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      לרוחב (18/7)
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      • יציאת AC
      • תוספת חכמה
      נוחות אחרת
      ידיות נשיאה
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x‏‏15 W

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 - 240 וולט AC, ‏50/60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      155  W
      צריכה (מרבית)
      376W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 832‎ x 624, 75Hz
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1600x900,‏ 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1152‎ x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 3840 x ‏2160 ב-30, 60 הרץ
      • 640x480, ‏60, 67, 75 הרץ
      • 800 x 600, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 2160p, ‏30,‏ 60 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 576p, 50 הרץ

    • מידות

      הרכבת תוסף חכם
      100x100 מ"מ, 6xM4L6
      רוחב המקלט
      1494.3  מ"מ
      גובה המקלט
      883.2  מ"מ
      משקל
      43.15  ק"ג
      עומק המקלט
      99.5 מ"מ(D_Max)‏‏/78.5 מ"מ(D_Wallmount)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      58.83  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      34.77  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      17.8 מ"מ (T/R/L)‏‏ x‏‏ 31.7 מ"מ (B)

    • משקל

      מוצר עם אריזה (ק"ג)
      52.7  ק"ג
      מוצר עם אריזה (lb)
      116.18  ליברה
      מוצר ללא מעמד (ק"ג)
      43.15  ק"ג
      מוצר ללא מעמד (lb)
      95.13  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      ‎-20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      20 ~ 80% (ללא עיבוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      5 ~ 95% (ללא עיבוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • נגן פנימי

      CPU
      2 x‏ A53 +‏ 2 x‏ A73
      GPU
      ARM Mali G51
      זיכרון
      DDR3 ‏3 גיגה-בייט
      אחסון
      EMMC ‏16 גיגה-בייט

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • מטלית ניקוי (x‏1)
      • כבל HDMI ‏(3 מ') (x‏1)
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • הלוגו של פיליפס
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל חיבור משורשר (daisy chain) ‏RS232 ‏(x‏1)
      • עט מגע (x‏2)
      • כבל USB A to B (3 מטר) (x‏1)
      • כבל RS232
      • כבל מתח AC
      • מהדק לכבל (x‏3)
      • בורג וכיסוי מתג AC‏ x‏1
      • כבל DVI-D
      • 1 x כיסוי USB וברגים
      אביזרים אופציונליים
      התקני דונגל לחיבור

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • Dutch
      • Danish
      • ספרדית
      • צרפתית
      • Finnish
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • נורבגית
      • פולנית
      • Portuguese
      • רוסית
      • ספרדית
      • Swedish
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      5 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • אינטראקטיביות

      תכנולוגיית Multi-Touch
      מגע אינפרה-אדום עם פער-0
      נקודות מגע
      20 נקודות מגע בו-זמנית
      הכנס והפעל
      תואם HID
      משקפי מגן
      • מבטל בוהק
      • זכוכית בטיחות מחוסמת 7MOHS

    What's in the box?

    Other items in the box

    • אביזרים אופציונליים: התקני דונגל לחיבור
