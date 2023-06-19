    Signage Solutions תצוגת E-Line

    65BDL4052E/02

    צג אינטראקטיבי למטרות חינוך

    עוררו השראה לשיתוף פעולה. מקסמו את המעורבות. צג המגע המתקדם מסדרת E-Line של Philips מופעל על-ידי Android וכולל תאימות משופרת לתוכנות ותוכניות חינוכיות, 20 נקודות מגע וזכוכית מחוסמת מבטלת בוהק.

    כולל טכנולוגיית Multi-Touch

    • 65"
    • Powered by Android
    • נגיעות מרובות
    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    טכנולוגיית נגיעות מרובות התומכת ב-20 נקודות מגע

    צרו חוויה אינטראקטיבית שתזכרו עם עד 20 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומי שיתוף פעולה ויישומים תחרותיים, ומחבר את הקהל שלך עם כל תוכן - מה שהופך אותו למושלם לסביבות החינוך, אירועים ציבוריים, אירועי חברה, אירוח וסביבות קמעונאיות. לוח המגע תואם HID, מה שמספק הפעלה אמיתית מסוג הכנס והפעל.

    מצב לוח מובנה

    נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.

    שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם

    מציג ארבע הזנות על מסך אחד. שיתוף מסך אלחוטי מאפשר לך לחבר התקנים מרובים בו-זמנית למעבר מהיר בין תוכן כשהדבר נדרש. השתמשו ברשת ה-Wi-Fi הקיימת שלכם כדי לחבר באופן מיידי ומאובטח התקנים, או השתמשו בדונגל חיבור HDMI האופציונלי שלנו כדי לשדר ישירות למסך ללא צורך בהתחברות לרשת המאובטחת / המוגנת שלכם.

    Android: הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם

    עם מערכת הפעלה Android משולבת בצג, תוכלו לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור מתוך ספריה עשירה של אפליקציות Android ולהציג תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.

    משטח הצג

    מבטל בוהק, מונע השתקפות, עמידות בפני טביעות אצבעות, קשיחות של 7 MoH.

    לתפוס את ה-Wave לקבלת תוצאות מהפכניות

    שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Philips מסדרת E-Line באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      163.9  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      64.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.372 ואט x‏ 0.372 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      בהירות (אחרי זכוכית)
      360  cd/m²
      בהירות (לפני זכוכית)
      390  cd/m²
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טכנולוגיית הלוח
      ADS
      מערכת הפעלה
      Android 11
      רזולוציית ממשק המשתמש של מערכת ההפעלה
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      כניסת וידאו
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x3)
      • USB 3.0 (x3)
      • USB-C (עד 65 ואט)
      כניסת שמע
      שקע מיני 3.5 מ"מ (x1)
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B‏ (x3)
      יציאת וידאו
      HDMI 2.0 (x1)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      לרוחב (18/7)
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      • תוספת חכמה
      • יציאת AC
      נוחות אחרת
      ידיות נשיאה
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x‏‏15 W

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      170  W
      צריכה (מרבית)
      430W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x 350, 70 הרץ
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 832‎ x 624, 75Hz
      • 848 x ‏480, 60 הרץ
      • 960x720, ‏75 הרץ
      • 1024x768, ‏60, 70 הרץ
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 הרץ
      • 1152x 900,‏ 66 הרץ
      • 1280x720,‏ 60, 70 הרץ
      • 1280x768,‏ 60 הרץ
      • 1280x600,‏ 60, 75 הרץ
      • 1,280 x 960, 60 הרץ
      • 1280x1024,‏ 60, 67, 75 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1400x1050,‏ 60, 75 הרץ
      • 1600x900,‏ 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1920 x 1200, 60 הרץ
      • 3840x2160‏, 24, 25, 30, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480p, 60 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 2160p, ‏50, 60 הרץ
      • 480i, 60 הרץ

    • מידות

      הרכבת תוסף חכם
      100X100 מ"מ, 6xM4L6
      רוחב המקלט
      1494.3  מ"מ
      גובה המקלט
      883.2  מ"מ
      משקל
      44.26  ק"ג
      עומק המקלט
      99.5 מ"מ(D_Max)‏‏/78.5 מ"מ(D_Wallmount)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      58.83  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      34.77  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      17.8 מ"מ (T/R/L)‏‏ x‏‏ 31.7 מ"מ (B)

    • משקל

      מוצר עם אריזה (ק"ג)
      53.8  ק"ג
      מוצר עם אריזה (lb)
      118.61  ליברה
      מוצר ללא מעמד (ק"ג)
      44.26  ק"ג
      מוצר ללא מעמד (lb)
      97.58  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      20 ~ 80% (ללא עיבוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      5 ~ 95% (ללא עיבוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      MTK 9970A
      זיכרון
      8 גיגה בייט
      אחסון
      eMMc ‏32 גיגה-בייט
      WiFi
      2G/5G/6G 2T2R

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • מטלית ניקוי (x‏1)
      • כבל מתח AC
      • מכסה מתג AC
      • מהדק לכבל (x‏3)
      • כבל DVI - I (1.8 מטר) (1x)
      • כבל HDMI ‏(3 מ') (x‏1)
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • הלוגו של פיליפס
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל RS232
      • כבל חיבור משורשר (daisy chain) ‏RS232 ‏(x‏1)
      • עט מגע (x‏2)
      • כבל USB A to B (3 מטר) (x‏1)
      • 1 x כיסוי USB וברגים
      אביזרים אופציונליים
      התקני דונגל לחיבור

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • Dutch
      • Danish
      • ספרדית
      • צרפתית
      • Finnish
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • נורבגית
      • פולנית
      • Portuguese
      • רוסית
      • ספרדית
      • Swedish
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      5 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • אינטראקטיביות

      תכנולוגיית Multi-Touch
      מגע אינפרה-אדום עם פער-0
      נקודות מגע
      20 נקודות מגע בו-זמנית
      הכנס והפעל
      תואם HID
      משקפי מגן
      • מבטל בוהק
      • זכוכית בטיחות מחוסמת 7MOHS
      • מסנן אור כחול

    • אביזרים אופציונליים: התקני דונגל לחיבור
