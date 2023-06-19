צג המגע מסדרת E-Line של Philips ממקסם את המעורבות ומעורר השראה לשיתוף פעולה עם עד 20 נקודות מגע. הצג מופעל על-ידי Android וכולל זכוכית מחוסמת מבטלת בוהק, והוא תוכנן לעמוד בשימוש יומיומי אינטנסיבי בכיתה.
מוצר זה זכאי להקלה במע"מ
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control
הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
Android: הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם
עם מערכת הפעלה Android משולבת בצג, תוכלו לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור מתוך ספריה עשירה של אפליקציות Android ולהציג תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.
טכנולוגיית נגיעות מרובות התומכת ב-20 נקודות מגע
צרו חוויה אינטראקטיבית שתזכרו עם עד 20 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומי שיתוף פעולה ויישומים תחרותיים, ומחבר את הקהל שלך עם כל תוכן - מה שהופך אותו למושלם לסביבות החינוך, אירועים ציבוריים, אירועי חברה, אירוח וסביבות קמעונאיות. לוח המגע תואם HID, מה שמספק הפעלה אמיתית מסוג הכנס והפעל.
מצב לוח מובנה
נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.
משטח הצג
מבטל בוהק, מונע השתקפות, עמידות בפני טביעות אצבעות, קשיחות של 7 MoH.