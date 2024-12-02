תנאי חיפוש

    Signage Solutions תצוגת Q-Line

    75BDL3511Q/00

    להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית Ultra HD מסדרה Q-Line של פיליפס. ניתן להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות.

    צג 18/7 בהתקנה קלה.

    • 75 אינץ'
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Ultra HD
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

    נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB

    תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      189.3  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      74.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      ‎0.4296 x 0.4296 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      400  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      טכנולוגיית הלוח
      IPS
      תמונה קלינית
      הגדרות שמורות מראש D-Image ‏(DICOM part 14 נתמך)
      Haze
      1%

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • ‏‏DVI-I ‏(x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      OPS
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (18/7)
      • לאורך (18/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 15 x‏ ‏10
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45
      הפעלה
      • השהיית הפעלה
      • סטטוס הפעלה
      • Boot on source
      חלון הפעלה
      הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100‎ - 240V~, 50/60Hz
      תצרוכת (טיפוסית)
      180  W
      צריכה (מרבית)
      320 ואט
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 832‎ x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
      • 1152‎ x 864, 75Hz
      • 1152‎ x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 720p, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      • 3840 x ‏2160, 60 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      1683.5  מ"מ
      משקל המוצר
      37.3  ק"ג
      גובה המקלט
      961.7  מ"מ
      עומק המקלט
      69.5 מ"מ(בהתקנה על הקיר) / 91.8 מ"מ(בידית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      66.28  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      37.86  אינץ'
      התקנה על קיר
      600 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      14.9 מ"מ (Even bezel)
      משקל מוצר (קילו)
      82.23  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא פיצוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • הלוגו של פיליפס
      • כבל מתח AC
      • מכסה מתג AC
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל חיבור משורשר (daisy chain) ‏RS232 ‏(x‏1)
      • 1 x כיסוי ובורג USB
      • חבק לחוטים (3x)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC, Class A
      • CB
      • BSMI
      • EPA
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

